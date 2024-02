FICHE TECHNIQUE



1586 spectateurs Arbitres : M. Fessier, assisté de MM. Gissler et Mercier-Landry Buts :

Tours : 03:32 Elie Raibon (ass Vince Tartari* et Peter Bourgaut) ; 04:19 Fabien Metais (ass Kenny Martin et Derek Hamelin) ; 07:23 Vince Tartari* (ass Cameron Hough et Elie Raibon) ; 09:22 Peter Bourgaut (ass Alexis Birolini et Cameron Hough) ; 30:46 Pablo Maltas (ass Carter Folk et Thomas Belgarde) ; 32:40 Christophe Tiramani (ass Alexis Birolini et Fabien Metais) ; 37:54 Pablo Maltas (ass Peter Bourgaut et Kenny Martin) ; 47:32 Elie Raibon (ass Fabien Metais et Kevin Altidor) ; 52:21 Cameron Hough (ass Alexis Birolini et Thomas Belgarde) ; 53:23 Kenny Martin (ass Andréa Palat et Gabriel Belley-Pelletier) ; 54:23 Kevin Altidor (ass Fabien Metais et Elie Raibon)

Morzine-Avoriaz : ; 05:33 Matthew Myers (ass Germain Premat et Tyler Adams) ; 25:34 Matthew Myers (ass Timur Rasulov et Tomas Marcinek) ; 27:14 Matthew Myers (ass Timur Rasulov et Tyler Adams) ; 59:24 Tomas Marcinek (ass Germain Premat) Pénalités 14' contre Tours 18' contre Morzine-Avoriaz