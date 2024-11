FICHE TECHNIQUE



1612 spectateurs Arbitres : MM. Salmon et Dehaen assistés de MM. Fauvel et Bonneau Buts :

Tours : 06.30 Elie Raibon (ass Kyle Gibbons et Phil Kiss) ; 21.23 Mathias Thomas (ass Fabien Metais et Kyle Gibbons) ; 24.54 Steven Fournier (ass Kenny Martin et Mario Ebner) ; 39.13 Léo Lesage (ass Esteban Ragot et Vince Tartari) ; 50.45 Steven Fournier (ass Peter Bourgaut et Vince Tartari)

Dunkerque : ; 23.17 Vit Budinsky (ass Lubomir Dinda et Adam Young) ; 38.45 Lubomir Dinda (ass Vit Budinsky et Martin Poirier) Pénalités 2 minutes contre Tours 10 minutes contre Dunkerque