Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Tours vs Nantes 5 - 3 (0-1 4-2 1-0) Le 09/11/2024 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Nantes ] Tours nouveau Leader ! Retour sur la rencontre du samedi 9 novembre 2024 de la 8ème journée du championnat français de Hockey sur glace de Division 1 qui a vu le club de Tours prendre la tête provisoire du championnat après leur victoire à domicile, face à Nantes. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo © BatVision le 10/11/2024 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1622 spectateurs Arbitres : MM. Salmon et Gasnier assistés de MM. Bonneau et Fonteneau Buts :

Tours : ; 20.44 Mark Shroyer (ass Steven Fournier et Kyle Gibbons) ; 25.34 Phil Kiss (ass Elie Raibon et Fabien Metais) ; 34.28 Jean Conner (ass Phil Kiss et Kyle Gibbons) ; 36.45 Kyle Gibbons (ass Erik Naslund et Jean Conner) ; 40.18 Elie Raibon (ass Kenny Martin et Léo Lesage)

Nantes : 03.10 Anthony Cinato (ass Hugo Damy et Gautier Alvau) ; 25.55 Mathieu André (ass Evan White) ; 30.50 Anthony Cinato (ass Sean Ross et Evan White) Pénalités 20 minutes contre Tours 14 minutes contre Nantes



54 photos

Photographe : © BatVision

(cliquer pour accéder à la galerie complète) Photographe : © BatVision Photographe : © BatVision Photographe : © BatVision

Photographe : © BatVision













