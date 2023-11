FICHE TECHNIQUE



1505 spectateurs Arbitres : M. Fessier, assisté de MM. Messier et Tronet Buts :

Tours : 02:35 Thomas Belgarde (ass Kenny Martin et Elie Raibon) ; 14:38 Conor Landrigan (ass Carter Folk et Christophe Tiramani) ; 25:51 Conor Landrigan (ass Kenny Martin et Christophe Tiramani) ; 31:19 Kevin Altidor (ass Elie Raibon et Carter Folk) ; 46:13 Thomas Belgarde (ass Conor Landrigan) ; 47:05 Thomas Belgarde (ass Fabien Metais et Conor Landrigan)

Brest : ; 27:27 Joé Dubé (ass Nicolas Favarin et Alexei Mikhnov) Pénalités 13' (4x2') et 5' à Tartari contre Tours 40' (5x2') 5'+20' à Motreff et 5' à Avenel contre Brest