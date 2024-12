FICHE TECHNIQUE



402 spectateurs Arbitres : Jérémie Collin assosté de Ilhan Kocak et Sueva Torribio Rousselin et Buts :

Luxembourg : ; 20:35 Grigorijs Holodkovs (ass Juris Upitis et Nathan Faure-Brac) ; 58:16 Adrien Maurer (ass Filip Chab)

Courbevoie : 00:14 William Prudent ; 06:32 Atte Peltonen (ass Roméo Samyn et Maxime Leroux) ; 25:05 Atte Peltonen (ass Maxime Leroux et Luca Perkins) ; 28:46 Roméo Samyn (ass Pavel Svintsov et Jonah Marette) ; 32:38 Maxime Leroux (ass Roméo Samyn et Atte Peltonen) ; 37:04 Clément Boutet (ass Pavel Svintsov et Kevin Loto) ; 47:05 Christophe Bourges Pénalités 13 minutes (4x2mn+5mn) contre Luxembourg 17 minutes (6x2mn+5mn) contre Courbevoie