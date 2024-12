Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Échanges, fin de carrière et Gottéron Davos est toujours devant, Schultz arrête, Pulli arrive et des Bernois s'accordent. Zoom sur Fribourg-Gottéron. Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret / Roxane Gindre le 20/12/2024 à 21:00 Tweeter CLASSEMENT

Classement au 19/12 On prend les mêmes et on recommence. Peu de rebondissements au classement cette semaine. Davos tient bon devant Zürich grâce à ses matchs d'avance et ce malgré son dernière match perdu âprement contre Langau 0-3. Bern passe meilleur buteur de la ligue avec 94 buts marqués, même après deux défaites contre Rapperswil et Fribourg. Cette dernière a, à son dernire match mis la misère à Ajoie avec 5 buts à 0 et espère inscrire une troisième victoire à sa série contre Kloten demain. Dans la série des 5 buts à 0, Ambri a cédé hier face à Lausanne avec ce score, et Kloten aussi, la semaine dernière contre Bienne, même si l'équipe du canton zürichois s'est remise depuis en battant Lugano 6 buts à 3.

Money money money Le hockey sur glace suisse a reçu un chèque de 2,96 millions de francs suisses de la part de la Fondation suisse pour l'encouragement du sport. La remise des fonds a eu lieu lors des SWISS Ice Hockey Games à Fribourg, le 12 décembre. Ces contributions proviennent des bénéfices nets générés par les sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande. L'objectif principal de cet apport financier est de soutenir le développement des jeunes talents du hockey sur glace suisse, en particulier à travers les structures de formation des clubs et la promotion du hockey via divers labels.

Ne tirez pas sur les zèbres L’enquête était ouverte. Le verdict est tombé. Thierry Schild, attaquant du SC Bern, a été suspendu pour un match et a écopé d'une amende de 1 500 CHF. Cette sanction fait suite à une agression physique contre un officiel lors du match de National League entre le SC Bern et Fribourg-Gottéron le 7 décembre.

LAUSANNE Temps additionnel en suisse romande

Yannick Zehnder est un attaquant de 26 ans qui a maintenant une vision claire de son avenir. Entre 2025 et 2028, il sera un membre de l'équipe du Lausanne Hockey Club.

Formé au EV Zug, Zehnder a commencé sa carrière en Amérique du Nord, jouant dans trois ligues juniors. À son retour en Suisse, il a rejoint l'EVZ Academy, le club-école du EV Zug en deuxième division.

En tant que triple champion de la National League avec l'EV Zug, Zehnder a démontré de quoi il était capable. En été 2023, il a pris la décision de rejoindre les ZSC Lions, où il a remporté son troisième titre de National League. Désormais, avec plus de 300 matchs dans l'élite du hockey suisse, il joue donc les prolongations.

BERN/BIENNE Switch entre les Bs

Les jeunes joueurs Elvis Schläpfer (Bienne) et Yannick Sablatnig (Bern) ont été échangés avec effet immédiat. Sablatnig (25 ans), qui a fait ses débuts professionnels en 2019 avec Coire, rejoint le Seeland. Le Bernois d'origine était sous contrat avec le SC Bern depuis 20231.

Schläpfer (23 ans), qui a fait ses premiers matchs de hockey avec les adultes en 2020 à Bienne, est envoyé à la capitale. Le Bâlois d'origine connaîtra donc son deuxième club de National League.

LUGANO

Un de perdu, un de retrouvé (mais sacrée perte quand même) Justin Schultz, 34 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Le défenseur, qui a joué plus de 800 matchs en LNH et remporté deux Coupes Stanley, a pris cette décision pour des raisons familiales et personnelles. Il avait été repêché par Anaheim en 2008 et a notamment joué pour Pittsburgh (ses deux Stanley Cup), pour Edmonton, Washington, ou encore Seatlle, pour un total de 366 points en 826 matchs de saison régulière et des séries éliminatoires combinés. Son dernier club a été HC Lugano en Suisse.

Pour compenser le départ de Schultz, Valtteri Pulli, un autre Finlandais de 23 ans, rejoint les Bianconeri. Formé au TPS Turku, Pulli a été libéré par les Sharks de San José (LNH). Il jouait pour l’équipe AHL où il a marqué un total de 11 points (3 buts et 8 assistances) en 61 matchs avec les San Jose Barracuda . Il vient donc de signer pour une saison à Lugano.

RAPPERSWIL-JONA Un nouvel attaquant à Rappi

Tanner Fritz (33 ans), ancien joueur des Falhers Pirates de la North Peace Hockey League (ligue canadienne), a récemment rejoint les Rapperswil-Jona Lakers. Le centre canadien, qui a été opéré de la hanche l'été dernier, a pu reprendre l'entraînement à temps plein depuis deux mois. En NorthPHL, il a marqué 4 points en 3 matchs. Lors de la saison précédente, il a remporté deux championnats : la KHL avec le Dinamo Minsk et la LAH avec les Bridgeport Islanders. Les Lakers espèrent que Tanner, avec son expérience de 42 matchs en NHL et ses 233 points en 359 matchs en AHL, apportera quelque chose à l'équipe. Janick Steinmann, le directeur sportif des Lakers, a déclaré : "Tanner est un centre puissant avec de bonnes compétences globales qui peut nous aider à ce poste. Bien sûr, il aura besoin de temps pour retrouver son rythme après son opération, mais nous sommes convaincus qu'il sera d'une grande aide pour nous.

ZOOM SUR FRIBOURG



Cette patinoire est justement qualifiée de l'une des plus belles de Suisse (après Davos... quand même,

Evoluant en première division depuis la saison 80-81, le HC Gottéron (ancien nom) a compilé quatre finales depuis l'instauration des séries éliminatoires. Aucun titre n'est venu garnir le palmarès bien mince du club. La patience est mère de toutes les vertus. Le HCFG et ses partisans le savent bien.

Fribourg-Gottéron - fondé en 1937 - est le club de la ville du même nom. Gottéron est une vallée qui contient moultes légendes, impliquant notamment un dragon. C'est l'animal de la ville, et celui qui a été choisi pour représenter les pensionnaires de la BCF Arena.Cette patinoire est justement qualifiée de l'une des plus belles de Suisse (après Davos... quand même, on en parlait ici ). Dotée - depuis peu - de 9'262 places elle a déjà été amenée à accueillir des compétitions internationales, les SWISS Ice Hockey Games, entre autres. Elle est la version définitive de la patinoire communale St-Léonard (oconstuire en 1982) et est successive de la bien-aimée Patinoire des Augustins.Evoluant en première division depuis la saison 80-81, le HC Gottéron (ancien nom) a compilé quatre finales depuis l'instauration des séries éliminatoires. Aucun titre n'est venu garnir le palmarès bien mince du club. La patience est mère de toutes les vertus. Le HCFG et ses partisans le savent bien.Parmis les joueurs emblématiques du club, nous pouvons compter sur les Russes multiples champions du monde et olympique (entre autres) Viatcheslav Arkadievitch Bykov et Andreï Valentinovitch Khomutov. Chez les Français, les internationaux français Cristobal Huet, Laurent Meunier entre autres ont porté les couleurs du Dragon.







