KHL : 500 et blanc Kochetchkin blanchit pour son 500ème match avec le Metallurg qui reste en tête, toujours serré de près par le Traktor. Le Sibir se maintient à la sixième place, le Neftekhimik passe 7e. A l'Ouest, le CSKA remporte un nouveau derby de l'armée et repasse 2e. Sotchi remonte à la douzième place khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/11/2021 à 21:00

Magnitogorsk : 0-3

Tchelyabinsk - Vladivostok : 2-1

Nijnekamsk - Iaroslavl : 1-0

Sotchi - Riga : 1-0

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-1

Minsk - Novossibirsk : 1-2 TAB



KHL Kochetchkin blanchit pour son 500ème match avec MMK

Le Metallurg vaincu par Omsk à son dernier match se déplace à Ekaterinbourg pour un savoureux dery de l'Oural. Le match démarre bien côté visiteur, Yakovlev ouvre la marque d'un tir lointain. Les deux équipes font jeu égal au deuxième tiers mais le score ne bouge pas. L'Avtomobilist domine nettement le dernier vingt, mais une relance catastrophique plein axe permet à Nikontsev de doubler la marque. L'Avto surdomine mais Kochetchkin ne cède pas et blanchit avec 30 arrêts pour son cinq centième match sous le maillot de Magnitogorsk. MMK qui ajoute un dernier but en cage vide et tient toujours la tête.

Le Traktor reste dans le sillage avec une victoire serrée contre Vladivostok grâce à un doublé de Kravtsov. L'Admiral fait mieux que résister et domine le dernier tiers, Sulak rapproche le score. Mais malgré tous leurs efforts les marins ne reviendront pas.

Le Sibir poursuit son parcours victorieux en Occident, il s'est cette fois imposé à Minsk. Les locaux ont rapidement mené au score grâce à Buinitsky. Les visiteurs pressent mais n'égalisent qu'à 1'20 du terme par Pyanov à quatre contre quatre. Aux tirs au but, Li donne la victoire à Novossibirsk, toujours chaudement calé à la sixième place.

Nijnekamsk poursuit sa très bonne forme et déjoue Iaroslavl grâce à un blanchissage (35 arrêts) de Sudnitsin et un but de Knot dans le premier quart d'heure de jeu. Une victoire qui permet aux loups de passer septième.



KHL Le CSKA inflige une nouvelle défaite au SKA

Nouveau derby de l'armée, le CSKA reçoit une équipe de Saint-Pétersbourg qui boitille avec 4 défaites de suite. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena dans cette partie, il ne faut qu'une minute de jeu pour que Plotnikov ouvre la marque profitant d'une mauvaise relance de la défense et d'une sortie hasardeuse du gardien. Andronov à l'embuscade au premier poteau double la mise rapidement. Dans la foulée, Slpeychev et Grigorenko partent en break à deux, le premier sert le second qui fusille Johansson, chassé du filet après 3 buts encaissés en 8 minutes. Le SKA renverse la tendance et domine les deux tiers suivants, mais il ne parvient à débloquer son compteur qu'à la 54ème, Kemppainen sert parfaitement Burdasov qu deuxième poteau qui réduit enfin l'écart. Mais il est trop tard le SKA ne reviendra plus et s'incline pour la cinquième fois de suite, il y a péril en la demeure.

Sotchi remporte sur un tout petit score un match capital contre Riga qui lui permet de dépasser son adversaire du soir au classement et de passer douzième. Un powerplay à la treizième minute permet à Jaks de canonner au fond des filets lettons. Le Leopard domine mais ne peut accroître son avance. Riga presse fort au dernier tiers mais Hellberg tient la porte close et blanchit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Sudnitsin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)

* : Vitaly Kravtsov (Traktor Tchelyabinsk)



