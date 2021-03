Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : 8 dans l'atmosphère 8 équipes ont été éliminées au premier tour, 8 se rendent dans l'atmosphère toujours à la poursuite de la Coupe Gagarin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/03/2021 à 12:00 Tweeter Conférence occidentale :





1ère série (1er-4ème) : CSKA Moscou - Lokomotiv Iaroslavl : 60 - 40



Une équipe hermétique défensivement qui devra garder les mêmes recettes pour affronter au deuxième tour une équipe redoutable.

Le Lokomotiv après une bonne saison a réalisé un excellent premier tour de playoffs en balayant Helsinki en quatre parties séches. Le premier match a été extrêmement serré et Iaroslavl l'a emporté 1-0. On pensait donc que la série serait serrée, mais au deuxième tour un cinglant 5-0 montrait la puissance des cheminots. Les Jokerit luttaient mieux au match 3 mais devait s'incliner en prolongation. Au match 4 le Loko en finissait sereinement sa série.

Iaroslavl a montré sa solidité défense et a confirmé ce qu'on savait déjà l'excellence de Pasquale devant les filets. La défense assure bien et fait le métier, ce sera un atout important contre le CSKA. L'offensive tourne bien menée par Tkachyov et a déjà marqué 6 points, Pulkkinen, Petersson et Korchkov en sont déjà à 5.

2ème série (2ème-3e) : SKA Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 55 - 45

Galimov marque 6 points, Kemppainen, Morozov et Ketov ont compté 5 points, Kuzmenko et Tkachyov déjà 4. Le problème c'est que le SKA a aussi encaissé beaucoup, Samonov a été titularisé sur quatre matchs et Hellberg un. Sans véritablement impressionner, il faudra véritablement être plus sérieux défensivement face au feu offensif des policiers. ska.ru Saint-Pétersbourg défiera le Dynamo Moscou

Le Dynamo Moscou a également été qualifié en cinq matchs, mais lui non plus n'a pas eu les choses faciles contre une équipe de Severstal redoutable et courageuse jusqu'à l'ultime seconde. Le premier match est arraché 1-0, avant que l'équipe de Krikunov ne passe complètement à travers le deuxième et s'incline lourdement 2-5. Malmené aux match 3 le club de la police égalise dans les dernières secondes avant de l'emporter en prolongation. Le Dynamo prend le large avec un bon 4ème match (5-2) et un excellent début de cinquième (4-0) mais finalement conclu dans la douleur (4-3). La défense a montré des faiblesses qu'il faudra impérativement corriger au 2e tour. Eryomenko et Bocharov ont continué l'alternance devant les filets, il faudra également choisir le titulaire. Le meilleur pointeur est un défenseur, c'est le diable de Sergeyev auteur de 7 points, Jaskin et Shipatchyov en ont 5, Kagarlitsky 4. L'offensive bleue et blanche sera l'atout principal, et il faudra la faire ronfler comme jamais pour espérer rejoindre la finale de conférence.

Conférence orientale :





1ère série (1er-4ème) : Ak Bars Kazan - Salavat Yulaev Oufa : 55 - 45

Oufa mal embarqué dans sa série après une première défaite 1-3 et une victoire arrachée 3-2 en prolongation au 2e, s'est bien rattrapé à l'extérieur avec deux matchs sans encaisser de but (4-0, 3-0). A domicile le SYU finit par s'imposer laborieusement au match cinq. Un premier tour globalement bien négocié avec réalisme. Metsola a brillé durant cette série. L'offensive finlandaise est aussi bien là, Granlund 7 points, Hartikkainen 5 points, Manninen 4.

2ème série (2ème-3ème) : Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk : 55 - 45



Bobkov a été plutôt efficace sur tous les matchs, l'offensive rouge et noir est déjà très à l'aise. Tolchinsky est à 8 points le meilleur compteur de la ligue. Kovaltchuk à déjà compté 5 points. L'Avangard est un des favoris orientaux, s'il continue sur sa lancée, il devrait pouvoir atteindre la finale de conférence. KHL L'Avangard et le Metallurg espèrent atteindre le ciel

