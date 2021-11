Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Amur verrouillé L'Amur blanchit et remonte au général. Le Neftekhimik et le Barys restent tout de même au chaud. Omsk et le Traktor gagnent plus haut. A l'Ouest, le CSKA prend la 3e place tandis qu'en bas Sotchi se relance khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/11/2021 à 21:00 Tweeter

Omsk : 2-4

Nur-Sultan - Tchelyabinsk : 4-5 ap

Nijnekamsk - Vladivostok : 5-2

Podolsk - CSKA Moscou : 5-6 TAB

Dynamo Moscou - Khabarovsk : 0-1

Riga - Sotchi : 0-3



KHL Alikin blanchit le Dynamo, l'Amur revient dans le rythme

L'Amur reste au contact de la huitième place grâce à un bon succès glané dans la capitale face au Dynamo toujours adepte du yoyo. Un unique but signé Gorshkov à la moitié du match a suffit aux tigres. Alikin bloque tous les lancers moscovites avec 35 saves. Du coup le club de la police glisse à la quatrième place.

Le Traktor réduit un peu son écart avec la première place en remportant une victoire poussive à Nur-Sultan. Malgré un hat-trick de Mikhaïlis et 4-2 au début du dernier tiers, les Kazakhs n'ont pu tenir leur avance et se font rejoindre en fin de partie. En prolongation, Kravtsov élimine le défenseur et d'un revers parfait vient fusiller le portier pour marquer son deuxième match de la partie et donner la victoire aux visiteurs. Le point pris permet au Barys de reprendre la huitième place.

Deuxième victoire de l'Avangard contre Oufa en une semaine. Les faucons se relancent et repassent cinquièmes avec deux matchs de retard sur tout le monde. Une position plutôt confortable pour les champions en titre. Omsk a tiré sa victoire de son powerplay en inscrivant trois buts dans cette situation, dont deux pour Kaski, et un dernier en cage vide.

Le Neftekhimik revient à la septième place grâce à une victoire convaincante contre Vladivostok qui continue de sombrer de plus en plus profond. Berezin marque un doublé, Klok, Galimov et Sexton comptent également deux points.



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Tretyak blanchit Riga, Sotchi reprend sa remontée

Riga et Sotchi qui ferment la marche s'affrontent dans un match important en bas de tableau en vue d'essayer de rattraper le peloton qui commence à creuser l'écart dangereusement. Le Leopard prend rapidement les devants après un engagement gagné en zone offensive, Zorkin envoie un lourd slap au fond du but local. Le début de deuxième tiers est houleux mais Sotchi mène sa barque. Garayev fonce au but et dévie au second poteau pour Petkov qui double la marque. Dix secondes plus tard, toujours à l'offensive les visiteurs creusent l'écart, Bakos reprend victorieusement un rebond. Tretyak repousse les 24 tirs lettons pour blanchir. Sotchi se rapproche d'une longueur de son adversaire du jour.

Le CSKA s'empare de la troisième place occidentale mais sans convaincre ni rassurer face au courageux Vityaz. Pourtant le finaliste 2020 a bien demarré et grâce à un hat-trick de Grigorenko a réussit à mener 3-1 puis 4-2. Sans jamais baisser les bras, les banlieusards sont revenus dans la partie et ont même pris l'ascendant au dernier tiers. Sergeyev permet au CSKA d'égaliser avant une victoire arrachée aux tirs au but.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)

* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)



