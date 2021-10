Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Bon voyage Les visiteurs s'imposent tous, le Metallurg poursuit sa série, le Traktor revient deuxième, Minsk et Iaroslavl restent dans la bonne partie du tableau khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/10/2021 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 0-2

Kazan - Magnitogorsk : 1-3

Nijnekamsk - Minsk : 3-4 ap

Tcherepovets - Iaroslavl : 1-5



KHL Averin et le Lokomotiv dominent nettement Tcherepovets

Le Lokomotiv renoue avec la victoire largement sur la glace de son rival de Tcherepovets. La partie démarre à fond de train, le Loko marque deux buts coup sur coup par Averin et Shalunov. Les locaux se reprennent et réduisent l'écart grâce à Dumbadze. Le Lokomotiv prend le large au tiers médiant, Boucher sur un rebond puis Alekseyev en powerplay trouvent la faille. Kayumov marque un dernier but dans la troisième période pour achever le show de Iaroslavl désormais sixième.

Minsk s'est fait quelques frayeurs à Nijnekamsk mais s'en sort avec la victoire qui lui permet de conforter sa cinquième place. Les Biélorusses mènent rapidement 2-0 mais les locaux réduisent le score avant la première sirène. Les Tatars maîtrisent le tiers médiant et Klok égalise, mais en toute fin de période, Minsk repasse devant. Les loups reviennent forts et Khairullin remet les compteurs à égalité. Il faut une prolongation pour départager les deux équipes, Kempe part en contre suivit par deux défenseurs qui lui font perdre le palet mais ensuite le laissent seul devant la cage où il reprend et nettoie la lucarne pour offrir la victoire au Dinamo.



KHL Le Metallurg gagne une douzième fois de suite

Le Metallurg poursuit son cavalier seul avec une douzième victoire consécutive, cette fois sur la glace de Kazan, dépassant le record de victoires de suite cette saison. Kagarlitsky permet aux Tatars de mener après un tiers. Maillet laisse en retrait pour Leipsic qui égalise à la mi-match. Nikontsev donne l'avantage aux renards sur un rebond bien converti. Au dernier vingt la partie conserve un excellent niveau dans ce classico oriental mais Olkinuora maintient la porte fermée. MMK marque en cage vide pour assurer son succès.

Le Traktor retrouve la deuxième place après une victoire à Khabarovsk. Un but en infériorité signé Sedlak et un en supériorité de Tertychny ont permis aux Ouraliens de l'emporter, mais surtout la stratosphérique performance de Will qui a repoussé les 51 tirs de l'Amur !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Will (Traktor Tchelyabinsk)

** : Anatoly Nikontsev (Metallurg Magnitogorsk)

* : Mario Kempe (Dinamo Minsk)



