Khabarovsk - Nur-Sultan : 5-0

Vladivostok - Nijnekamsk : 2-3

Novossibirsk - Riga : 4-2



hcsibir.ru Le Sibir renverse Riga et termine bien la saison

Le Sibir termine la saison régulière à domicile face à Riga qui finit la saison très fort. Les Lettons sont plus percutants au premier tiers et Ashton ouvre les compteurs. Marshall double la mise dès la reprise. Les locaux peinent mais leur meilleur compteur, Ruohomaa réduit la marque en powerplay. NSK met le paquet au dernier vingt, dans la même minute de jeu, Makarov égalise et Sharov donne l'avantage. Romantsev double l'avantage sibérien en powerplay, la messe est dite. Novossibirsk termine par un bon succès avant d'affronter Ekaterinbourg en playoffs. Clap de fin pour Riga.

L'Amur termine en fanfare la saison régulière à domicile en corrigeant Nur-Sultan, qui inquiète juste avant les playoffs. Vyatcheslav Ushenin marque un tour du chapeau, Yazkov, Vitacek et Kuznetsov deux. Alikin blanchit avec 31 arrêts. Khabarovsk finit la saison sur une victoire mais à deux point des playoffs, déception pour les fans des tigres.

Nijnekamsk l'emporte à Vladivostok sur le fil, l'Admiral menait 2-0 après le premier tiers mais les loups sont revenus progressivement dans le match pour finalement s'imposer.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vyatcheslav Ushenin (Amur Khabarovsk)

** : Jyrki Jokipakka (Sibir Novossibirsk)

* : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)



