Ekaterinbourg - Oufa : 4-3 ap

Tchelyabinsk - Sotchi : 4-2

Nijni Novgorod - Khabarovsk : 2-1 ap

Beijing - Nur-Sultan : 1-2 TAB

CSKA Moscou - Vladivostok : 2-1

Helsiniki - Saint-Pétersbourg : 5-4 ap



KHL Da Costa donne la victoire à l'Avtomobilist contre Oufa

L'Avtomobilist battu lors de sa dernière rencontre à domicile espère faire mieux face à Oufa, redoutable mais en perte de vitesse. La partie démarre bien pour les visiteurs, Khokhryakov entre en zone, laisse en retrait pour Zubarev qui reprend victorieusement. La partie s'équilibre ensuite, a quatre contre quatre, Makeyev dévie au fond le lancer de Da Costa. Oufa réattaque très fort le dernier tiers, Sannikov sur un gros effort personnel devant la cage, remet les siens devant. Dans la foulée, le trident finlandais frappe, Manninen contourne la cage remet pour Hartikainen qui prolonge jusqu'au second poteau pour Granlund qui double la mise. Ekaterinbourg ne désarme pas, en powerplay Macek glisse dans le slot pour Bocharov qui réduit l'écart. Dans la foulée, Shumakov dégage en cloche, Da Costa s'empare du palet au vol et parvient à partir en break, il drible Metsola et égalise. - Vladivostok : 2-1- Saint-Pétersbourg : 5-4 apL'battu lors de sa dernière rencontre à domicile espère faire mieux face à, redoutable mais en perte de vitesse. La partie démarre bien pour les visiteurs,entre en zone, laisse en retrait pourqui reprend victorieusement. La partie s'équilibre ensuite, a quatre contre quatre,dévie au fond le lancer de. Oufa réattaque très fort le dernier tiers,sur un gros effort personnel devant la cage, remet les siens devant. Dans la foulée, le trident finlandais frappe,contourne la cage remet pourqui prolonge jusqu'au second poteau pourqui double la mise. Ekaterinbourg ne désarme pas, en powerplayglisse dans le slot pourqui réduit l'écart. Dans la foulée, Shumakov dégage en cloche,s'empare du palet au vol et parvient à partir en break, il dribleet égalise. Makeyev s'échape, il remet en retrait pour Da Costa qui emporte le portier et glisse dans la cage vide à l'ultime seconde de jeu ! Victoire de l'Avto grâce à son Français, il reste cinquième et se rapproche un peu du sommet.

Encore un succès pour le Traktor qui vient cette fois à bout de Sotchi grâce notamment à un doublé et trois points de Hyka. Le Leopard a mené la danse pendant une bonne partie du match avant de céder en toute fin de partie, rageant pour les hommes de Nazarov, mal récompensés de leurs efforts.

Le Barys a peiné pour se défaire de Beijing, il a mené presque tout le match grâce à un unique but de Mikhaïlis. A force de tirer sur la corde, les visiteurs se font rattraper en fin de partie grâce à Wong. Aux tirs au but, Mikhaïlis donne la victoire aux Kazakhs qui confortent leur septième place. Le point sauvé par le Red Star lui permet de quitter la dernière place.



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Les Jokerit l'emportent et repassent en tête

Les Jokerit creusent leur avance en tête de l'Ouest grâce à un succès étriqué contre Saint-Pétersbourg dans un match fou. Jensen ouvre le score dès la première minute de jeu, mais les visiteurs égalisent en supériorité numérique en fin de tiers. Tout le deuxième tiers se joue de la même façon, les locaux marquent mais se font rejoindre dans la foulée. Kuzmenko pense avoir fais le plus dur en marquant à 1'15 du terme, mais Schroeder parvient à arracher l'égalisation. En prolongation, le tir de Kossila est repoussé dans l'angle par le portier, Sklenicka récupère le rebond et le propulse au fond pour donner la victoire aux siens.

Courte victoire du CSKA toujours peu transcendant mais efficace face à une courageuse équipe de Vladivostok, pas récompensée encore une fois.

Le Torpedo repasse septième en venant à bout de Khabarovsk en prolongation grâce à un but de Hrivik à cinq contre trois. L'Amur raccroche les wagons grâce au point pris.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stéphane Da Costa (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Tomas Hyka (Traktor Tchelyabinsk)

* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

