Pékin - Vladivostok : 6-3

Nijni Novgorod - Nur-Sultan : 0-4

Minsk - Sotchi : 2-5



hcdinamo.by Sotchi s'impose nettement sur la glace de Minsk

Sotchi de retour aux affaires après la trêve se déplace à Minsk qui aligne un deuxième match en deux jours. Après la défaite encourageante en temps supplémentaire de la veille contre Iaroslalv, les Biélorusses espèrent se rapprocher d'un adversaire plus proche au général. Le Leopard met du pressing physique et rapide en début de match et Rakimullin marque un doublé pour donner une belle avance aux visiteurs. Au quart d'heure de jeu, Altybarmakyan en contre laisse en retrait pour Strömvall qui enfonce le clou. Tomilin creuse encore l'avantage des sudistes à la mi-match. Minsk fait enfin surface en fin de tiers, Demkov débloque le compteur en powerplay avant que Spooner ne rapproche le score dans la foulée. La partie s'équilibre, le Dinamo se montre plus percutant au dernier tiers mais Sotchi tient porte close. Strömvall subtilise le palet, part en break, prend le meilleur sur trois adversaires et marque son deuxième but du soir, la messe est dite. Net succès de Sotchi qui reste toutefois encore à six longueurs de la huitième place.





Le Barys reprend comme il a terminé avant la trêve sur un gros rythme. En déplacement à Nijni Novgorod il n'a pas fait de détail en balayant le club local. Knight s'offre un doublé tandis que Karlsson blanchit avec 35 arrêts.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Luke Lockhart (Kunlun Red Star)

** : Damir Rakhimullin (Leopard Sotchi)

* : Henrik Karlsson (Barys Nur-Sultan)



