Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Dos au gouffre Troisième défaite de suite pour le Lokomotiv et le Vityaz, l'élimination est proche. Oufa et le Barys prennent les commandes à l'Est Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/03/2020 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan : 1-2 ap (1-2)

Oufa - Omsk : 6-3 (2-1)

Iaroslavl - Helsinki : 0-3 (0-3)

Podolsk - Saint-Pétersbourg : 0-6 (0-3)



KHL Le Lokomotiv bute sur Kalnins et s'incline une 3e fois

Les Jokerit après deux larges succès à domicile se déplacent à Iaroslavl qui doit impérativement rebondir à domicile sous peine de se retrouver dos au mur. C'est bien vite compromis pour les locaux, Lööv ouvre les compteurs après 57 secondes de jeu sous les sifflets. Le Loko renverse la tendance et domine le jeu mais Kalnins tient la porte fermée. Le deuxième tiers est disputé mais le score ne bouge pas. Mäenalanen profite d'un powerplay pour doubler la mise à l'entrée dans la dernière période. Iaro tangue et Jensen enfonce le clou à dix minutes de la sirène finale. La messe est dite, le Lokomotiv déraille une troisième fois dans la série et se retrouve au bord du gouffre. Kalnins blanchit avec 35 arrêts, Helsinki est tout proche de la qualification.

Le SKA s'impose de manière très confortable à Podolsk et met son adversaire dos au mur dans la série après trois victoires. Le Vityaz aura résisté moins de dix minutes, Galenyuk et Morozov marquent les deux dans la même minute de jeu. Les locaux sombrent et commettent des fautes, Tkachyov et Burdasov creusent le score en supériorité numérique. Après vingt minutes, la partie est déjà pliée. Marchenko ajoute un cinquième but en powerplay dans la deuxième période avant que Barabanov ne marque une dernière fois en troisième tiers. Hellberg repousse 31 lancers et blanchit. Saint-Pétersbourg est presque qualifié, le petit poucet, presque éliminé.



KHL Oufa domine Omsk et prend les devants dans la série

Oufa qui s'est imposé sur le fil au match 2 face à Omsk, démarre à domicile et espère bien prendre les commandes dans la série. L'Avangard démarre pied au plancher et Shumakov ouvre les vannes dès la première minute. De retour de blessure, le capitaine sibérien, Emelin double la mise. Le Salavat Yulaev renverse la tendance au tiers médiant, Burmistrov puis Khokhryakov marquent et permettent aux locaux d'égaliser. La dernière période est décisive et démarre en fanfare pour les Bachkirs. Dès la reprise, Manninen d'un slap de la bleue, donne l'avantage aux locaux. Hartikainen sort du bois et marque deux fois de suite en 2 minutes, la messe est dite. Omsk change de gardien et renverse la tendance, profitant d'un powerplay McMillan rapproche la marque. Les visiteurs y croient encore et sortent leur gardien, mais Jarkov conclut en cage vide. Bon succès pour le SYU qui prend la tête de la série.

Magnitogorsk après un bon succès au match 2 espère bien débuter devant ses partisans dans la série qui l'oppose au Barys. Les locaux dominent le premier tiers sans débloquer leur compteur. La deuxième période est diamétralement opposée et les Kazakhs font le jeu sans pour autant marquer. Mozyakin ouvre la marque après 46 minutes de jeu en faveur des Ouraliens. En powerplay, Dietz égalise. Il faut disputer une prolongation, celle-ci s'achève bien vite. Il ne faut que 30 secondes à Videll pour trouver la faille et donner une deuxième victoire dans la série à Nur-Sultan qui récupère l'avantage de la glace.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

** : Vladimir Tkachyov (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Janis Kalnins (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Magnitogorsk -: 1-2 ap (1-2)- Omsk : 6-3 (2-1)Iaroslavl -: 0-3 (0-3)Podolsk -: 0-6 (0-3)Lesaprès deux larges succès à domicile se déplacent àqui doit impérativement rebondir à domicile sous peine de se retrouver dos au mur. C'est bien vite compromis pour les locaux,ouvre les compteurs après 57 secondes de jeu sous les sifflets. Le Loko renverse la tendance et domine le jeu maistient la porte fermée. Le deuxième tiers est disputé mais le score ne bouge pas.profite d'un powerplay pour doubler la mise à l'entrée dans la dernière période. Iaro tangue et Jensen enfonce le clou à dix minutes de la sirène finale. La messe est dite, le Lokomotiv déraille une troisième fois dans la série et se retrouve au bord du gouffre.blanchit avec 35 arrêts, Helsinki est tout proche de la qualification.Les'impose de manière très confortable àet met son adversaire dos au mur dans la série après trois victoires. Le Vityaz aura résisté moins de dix minutes,etmarquent les deux dans la même minute de jeu. Les locaux sombrent et commettent des fautes,etcreusent le score en supériorité numérique. Après vingt minutes, la partie est déjà pliée.ajoute un cinquième but en powerplay dans la deuxième période avant quene marque une dernière fois en troisième tiers.repousse 31 lancers et blanchit. Saint-Pétersbourg est presque qualifié, le petit poucet, presque éliminé.qui s'est imposé sur le fil au match 2 face à, démarre à domicile et espère bien prendre les commandes dans la série. L'Avangard démarre pied au plancher etouvre les vannes dès la première minute. De retour de blessure, le capitaine sibérien,double la mise. Le Salavat Yulaev renverse la tendance au tiers médiant,puismarquent et permettent aux locaux d'égaliser. La dernière période est décisive et démarre en fanfare pour les Bachkirs. Dès la reprise,d'un slap de la bleue, donne l'avantage aux locaux. Hartikainen sort du bois et marque deux fois de suite en 2 minutes, la messe est dite. Omsk change de gardien et renverse la tendance, profitant d'un powerplayrapproche la marque. Les visiteurs y croient encore et sortent leur gardien, maisconclut en cage vide. Bon succès pour le SYU qui prend la tête de la série.après un bon succès au match 2 espère bien débuter devant ses partisans dans la série qui l'oppose au. Les locaux dominent le premier tiers sans débloquer leur compteur. La deuxième période est diamétralement opposée et les Kazakhs font le jeu sans pour autant marquer.ouvre la marque après 46 minutes de jeu en faveur des Ouraliens. En powerplay,égalise. Il faut disputer une prolongation, celle-ci s'achève bien vite. Il ne faut que 30 secondes àpour trouver la faille et donner une deuxième victoire dans la série à Nur-Sultan qui récupère l'avantage de la glace.*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)** : Vladimir Tkachyov (SKA Saint-Pétersbourg)* : Janis Kalnins (Jokerit Helsinki)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo