Nur-Sultan - Sotchi : 5-2



KHL Le Barys déjoue le Leopard séchement

Le Barys en course pour raccrocher les wagons orientaux reçoit le Leopard dans la même situation mais en Occident. Un duel intéressant qui permettra au vainqueur de se replacer dans la course aux playoffs. Le match démarre bien pour les visiteurs qui mettent la pression sur la cage locale et ouvrent le score dès la quatrième minute. Petkov derrière le but remet devant, la rondelle est déviée par les deux défenseurs kazakhs et finit au fond (0-1).

Cet auto-goal a le don de remotiver Nur-Sultan qui inverse assez rapidement la tendance et déploie son jeu offensif. Asetov dévie au fond des filets le lourd slap de Morrow (1-1).

Le Barys continue de contrôler le palet et de faire le jeu. Logiquement il parvient à prendre les commandes avant le premier quart d'heure de jeu. Savchenko y va de son coup de canon qui fait exploser la lucarne adverse et se rachète de sa participation bien involontaire au premier but visiteur (2-1).

La domination de la partie reste entre les crosses des Kazakhs jusqu'à la première sirène. Le deuxième vingt est plus équilibré. D'entrée Sotchi est pénalisé, le powerplay local tourne autour de sa proie mais ne peut en profiter. Les deux équipes livrent une bonne partie mais c'est encore une fois Nur-Sultan qui allumer la lampe. Lilja parfaitement lancé en break prend le meilleur sur le défenseur sudiste, et vient cueillir le portier (3-1).

Sotchi semble prendre un coup sur la tête, et subit un contre-coup. Les Kazakhs en profitent pour hausser le ton et en toute fin de tiers, ils tuent quasiment le match. Mikhaïlis contre, il laisse en retrait pour Alsing qui lance puissamment, le rebond lâché sur le côté est parfaitement converti par Lilja (4-1).

Au dernier tiers les esprits s'échauffent, et les arbitres doivent faire marcher le sifflet à pénalités. L'épisode à quatre contre quatre ne donne rien, Sotchi revient fort, mais sans succès face à Ortio. A l'inverse le Barys continue d'être incroyablement réaliste et profite du fait que son adversaire se découvre. Starchenko contre et attire à lui les défenseurs, il remet dans l'axe pour Savitsky seul face à Hellberg et qui l'efface d'un magnifique mouvement (5-1).

Cette fois la messe est dite, Sotchi ne désarme pas pour autant et à force de tentatives finit par réduire un peu l'écart dans la dernière minute de jeu. Jaks parti en contre sème quatre joueurs adverse et marque pour l'honneur (5-2).

Très net succès pour Nur-Sultan, le troisième de suite, qui lui permet de s'emparer de la neuvième place et n'est plus qu'à un point des places réservées. La mission remontée se complique encore un peu plus pour le Leopard.



*** : Jacob Lilja

** : Kirill Savitsky

* : Roman Starchenko



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

