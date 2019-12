Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Duels à couteaux tirés Le CSKA domine le SKA sur le fil et repasse premier, idem pour le Lokomotiv à Helsinki et le Vityaz. Le Dynamo Moscou, lui, cartonne. A l'Est, victoire serrée aussi pour Kazan, Omsk, Ekaterinbourg 4e, et l'Amur en bas de tableau Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/12/2019 à 21:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Nijnekamsk : 4-3

Tchelyabinsk - Khabarovsk : 2-3 TAB

Kazan - Oufa : 2-1

Omsk - Novossibirsk : 3-1

Podolsk - Riga : 1-0

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 8-1

Helsinki - Iaroslavl : 4-5 TAB

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 0-1



Helsinki quatrième reçoit le Lokomotiv qui tente de se caler dans la bonne partie du tableau. Les deux équipes se livrent à une course poursuite serrée, où ce sont souvent les locaux qui ont mené la danse mais à chaque fois le Loko revient dont deux fois grâce à Kudryavtsev. Aux tirs au but difficile également de se départager, finalement Iaroslavl l'emporte et assure la septième place tout en regardant vers le haut.

Le choc des sommets à vu cette fois le CSKA s'imposer sur le fil à Saint-Pétersbourg et par le fait récupérer la première place occidentale. Un unique but de Kalinin a suffit puisque Sorokin blanchit avec 17 arrêts.

Le Dynamo Moscou atomise Tcherepovets pour rester sur le podium. Tarasov s'offre un hat-trick, quatre points pour Jaskin, trois pour Petersson.

Le Vityaz repasse cinquième en s'imposant de justesse contre Riga avec un seul but de Jormakka. Avec 23 arrêts, Ejov blanchit.



KHL L'Avtomobilist domine Nijnekamsk et passe 4e

L'Avtomobilist qui remonte à grande vitesse reçoit Nijnekamsk toujours hors du bon groupe. Il ne faut que 10 secondes à Macek pour profiter d'une relance catastrophique du gardien visiteur pour ouvrir la marque. Belousov double la mise après dix minutes de jeu mais les Loups reviennent et égalisent en début de deuxième tiers. L'Avto repasse devant mais se fait encore rejoindre. En toute fin de tiers médiant, Macek remet les siens devant, définitivement cette fois. Nouveau succès pour Ekaterinbourg qui s'empare de la quatrième place.

Le derby des Verts a été très serré à Kazan qui a eu du mal à se débarasser d'Oufa son meilleur ennemi de toujours. Après un premier tiers vierge, Tikhonov et Hartikainen marquent à quelques secondes d'intervale pour laisser un score de parité. Azevedo remet Kazan devant qui ne quittera plus son avantage.

Omsk s'impose aussi difficilement dans le derby face à Novossibirsk. Deux points de Beck et de Klinkhammer ont bien aidés le vice-champion en titre.

En bas de tableau, Tchelyabinsk dernier, reçoit l'Amur qui le précède au classement. Les deux équipes se sont neutralisés au temps réglementaire. Il faut une séance de tirs au but pour que les Tigres s'imposent s'éloignant encore un peu du dernier rang et gardant un mince espoir de raccrocher les wagon avec les huit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Ilya Ejov (Vityaz Podolsk)



