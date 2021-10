Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Endurance populaire Le club du peuple, le Spartak, se relance en bataillant. Riga reste dans le coup tandis qu'Helsinki repasse en tête du classement. A l'Est, le Metallurg aligne une quatorzième victoire consécutive khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/10/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk - Kazan : 2-1

Helsinki - Novossibirsk : 4-3

Minsk - Spartak Moscou : 1-2 ap

Riga - Nijnekamsk : 4-3



KHL Le Spartak bataille mais l'emporte à Minsk - Kazan : 2-1- Novossibirsk : 4-3Minsk -: 1-2 ap- Nijnekamsk : 4-3

Le Spartak a durement bataillé pour l'emporter à Minsk mais se relance et conserve sa sixième place. Khokhlachyov permet aux siens de mener quasiment tout le match. Dans la dernière minute de jeu, un penalty est sifflé contre les visiteurs. Varfolomeyev le convertit de belle manière et égalise. En prolongation la défense locale sombre, Heed parvient à servir Lehterä seul devant le but et pousse au fond pour en finir.

Les Jokerit retrouvent laborieusement le chemin de la victoire contre Novossibirsk, mais peuvent reprendre la tête de l'Occident. Rapidement devants grâce à l'inoxydable Anttila, les locaux se font égaliser en fin de premier tiers par Sharov. Le Sibir renverse la tableau au tiers médiant, Li et Sharov marquent à deux minutes d'invertalle pour changer la donne. Petit à petit les Finlandais reviennent dans le match et égalisent en powerplay dès l'entame du dernier tiers. Björninen donne la victoire en fin de partie.

Nouveau succès à domicile pour Riga qui se défait du Neftekhimik. Un bon début de match permet aux Lettons de mener 2-1 après vingt minutes avec un nouveau but de l'inévitable Jelisejevs. Les deux équipes marquent un but dans le tiers médiant ce qui permet aux locaux de conserver leur avance, même chose au dernier tiers. Jelisejevs et Radil marquent deux points.



Le Metallurg signe une quatorzième victoire consécutive en dominant Kazan dans un classico de l'Orient. Ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent la marque dès la quatrième minute, lorsque Kampfer dans le trafic dévie du revers au fond. La partie est disputée sur un bon rythme et en powerplay les locaux égalisent, Maillet contourne la cage remet dans le cercle pour Currie qui nettoie la lucarne d'une reprise parfaite. Au début du dernier vingt, un coup de canon de Chibisov depuis la bleue permet aux Métallurgistes de prendre les devants. Kazan presse mais Kochetchkin ne cède plus.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolajs Jelisejevs (Dinamo Riga)

** : Jordan Schroeder (Jokerit Helsinki)

* : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur