Ekaterinbourg - Novossibirsk : 0-1 ap (0-2)

Kazan - Nijnekamsk : 5-1 (2-0)

CSKA Moscou - Nijni Novgorod : 3-0 (2-0)

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 4-3 (2-0 )



KHL 2ème victoire pour Kazan face à Nijnekamsk

Kazan qui a remporté nettement un premier match disputé espère doubler la mise face à Nijnekamsk. La partie démarre fort pour les visiteurs qui mettent la pression, Kulikov prolonge dans le but le slap de Volgin pour ouvrir le score après moins de 2 minutes de jeu. Lukoyanov égalise assez vite en angle fermé. Un énorme effort individuel de Voronkov devant le but visiteur lui permet de donner l'avantage aux siens. Frattin double la mise la minute suivante. Le Neftekhimik sombre encore plus au deuxième vingt et encaisse deux nouveaux buts, il change de gardien mais il est trop tard. Malgré un très bon dernier tiers, les loups ne peuvent revenir et s'inclinent lourdement. L'Ak Bars mène maintenant 2-0 avant de se déplacer à Nijnekamsk pour la suite.

Deuxième victoire à l'extérieur pour le Sibir qui s'impose sur un score étriqué à Ekaterinbourg et prend le large avant même ses matchs à domicile. Un véritable duel de gardien, Kovar repousse 31 lancers et Säteri 48 pour un deuxième blanchissage de suite ! Ce n'est qu'à la 73ème minute que la triplette finlandaise sibérienne parvient à faire la différence. Peltola lance, le portier tchèque repousse mais Ruohomaa traîne au deuxième poteau et propulse au fond pour donner la victoire à Novossibirsk, parfaitement lancé dans ses playoffs.



KHL Le CSKA enchaîne une 2e victoire contre le Torpedo

Deuxième victoire sans problème pour le CSKA sur le même score qu'au match 1 face à Nijni Novgorod. Les locaux font preuve de réalisme dans le premier tiers et marquent à deux reprises, dont une fois en powerplay, sur seulement 6 tentatives. C'est Karnaukhov et Grigorenko qui se chargent des réalisations. Les Moscovites mènent le jeu au deuxième tiers face à un Torpedo complètement absent. Le dernier vingt est plus engagé mais Sorokin tient bon et blanchit de nouveau, avec 19 arrêts. Kaprizov conclut dans la cage vide pour assurer la deuxième victoire de l'armée rouge avant le déplacement au bord de la Volga.

Le Dynamo après une nette victoire au premier match face au Spartak, se méfie du retour de flammes au match 2. En effet, le club du peuple prend rapidement l'ascendant grâce à Galimov. Le jeu s'équilibre au deuxième tiers et Shipatchyov égalise en powerplay. Hersley redonne l'avantage aux Spartakistes dès la reprise. Toujours en supériorité numérique, Shipatchyov égalise de nouveau. En fin de partie, Jaskin parvient à lancer Petersson dans la profondeur, il donne l'avantage aux Dynamistes à 1 minute du terme. Les rouges et blancs sortent leur gardien mais Grigoriev enfonce le clou en cage vide. Toutefois, Hanzl permet aux visiteurs de recoller en supériorité à 6 secondes de la fin, trop tard. Deuxième victoire pour le club de la police, bien parti dans cette série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

* : Dmitry Voronkov (Ak Bars Kazan)



