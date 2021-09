Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Et roule le Traktor Le Traktor assure mais reste toujours derrière Oufa encore invaincu, le Metallurg et Kazan ne sont pas loin. Nijnekamsk se relance. A l'Ouest, les Jokerit remportent une nouvelle victoire, le Lokomotiv se reprend khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/09/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk : 2-6

Oufa - Minsk : 1-0

Tchelyabinsk - Beijing : 4-1

Helsinki - Nur-Sultan : 3-2 TAB

Iaroslavl - Nijni Novgorod : 4-3

Nijnekamsk - Podolsk : 5-2

Kazan - Sotchi : 1-0



KHL Le Traktor assure une nouvelle fois

Le Traktor en pleine forme reçoit Beijing auteur d'un petit début de saison mais qui parfois peut s'avérer coriace. Le premier tiers voyait les locaux dominer stérilement le jeu. Il faut attendre la fin du deuxième vingt pour voir le verrou chinois sauter à deux reprises en quarante secondes. Bailen glisse la rondelle au deuxième poteau pour Tertychny qui pousse au fond. Dans la foulée, Hyka sert Bailen dans l'angle qui double la mise. Le Traktor continue de dérouler au dernier tiers, en powerplay Kalinin prolonge sur le côté à Tertychny qui marque encore. Kunlun Red Star tente de revenir. Werek devant la cage ne parvient pas à déjouer Garipov à bout portant, mais peut glisser à Yip qui met derrière la ligne. Beijing accélère, sans résultat, en fin de partie il tente de sortir son gardien. Pulkkinen en profite pour marquer en cage vide. Net succès pour le Traktor, qui reste solidement accroché à la deuxième place orientale.

Les Verts s'imposent sur le plus petit des scores. Oufa reste invaincu avec une septième victoire contre Minsk. C'est Granlund qui a marqué le seul but, pendant que Metsola blanchit avec 21 arrêts. Kazan remonte fort grâce à ce mini succès contre Sotchi. C'est Petrov qui trouve le seul l'ouverture tandis que Bilyalov blanchit avec 16 arrêts.

Le Metallurg cartonne à Khabarovsk, pourtant mené 2-0 après vingt minutes, il a renversé complètement la donne pour s'imposer très tranquillement. Goldobin marque un doublé, Nikontsev compte également deux points.

Le Neftekhimik retrouve des sensations devant ses partisans en corrigeant le Vityaz. La partie a été longtemps indécise, mais les Tatars ont fait la différence en dernière période avec trois buts sans réplique.



KHL Le Lokomotiv de Boucher l'emporte à domicile

Le Lokomotiv après un début de saison plutôt timide reçoit le Torpedo qui le précède au général. Le premier tiers très disputé est de qualité. Alekseyev contre, il dévie angle opposé pour Boucher qui ouvre la marque. Profitant d'une supériorité au début du tiers médiant, les visiteurs égalisent. Lennström trouve Jafyarov seul au second poteau, il n'en demandait pas tant pour faire trembler les filets. Le Lokomotiv pousse les moteurs au dernier tiers. Marchenko dans le cercle gauche remet les siens devant. A peine cinquante seconde plus tard, Korchkov derrière la cage remet dans le slot pour Kraskovsky qui double la mise. Le Torpedo attend son heure et ses Américains le relancent. Miele dévie au fond le slap de Paigin. Sur un lancer de Jafyarov, Agostino pousse le rebond dans le but local et égalise. Iaroslavl ne désarme pas et repart au front. Alekseyev contourne le but, remet dans le slot, Boucher lance du revers et donne la victoire aux siens qui bondissent à la sixième place, devant leur adversaire du jour.

Sixième victoire de rang pour les Jokerit qui s'imposent difficilement contre Nur-Sultan. Jensen a marqué un doublé mais cela n'a pas suffit aux locaux, il a fallu avoir recours aux tirs au but pour s'imposer. Helsinki pointe toujours à la deuxième place occidentale, le Barys se rapproche des 8.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Reid Boucher (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Nikita Tertychny (Traktor Tchelyabinsk)

* : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)



