KHL : Fin de série Le Traktor brise la série de victoires des Jokerit, l'Avtomobilist se reprend et l'Amur revient dans le bon groupe. A l'Ouest, le CSKA reste bien placé, le Torpedo retrouve une place au chaud, Riga confirme khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/10/2021 à 21:00

Khabarovsk - Podolsk : 2-1 TAB

Vladivostok - Riga : 1-2

Novossibirsk - Nijni Novgorod : 0-3

Ekaterinbourg - Omsk : 5-2

Tchelyabinsk - Helsinki : 3-2 TAB

CSKA Moscou - Beijing : 4-1



KHL Le Traktor fait chuter les Jokerit

Le Traktor en forme reçoit l'épouvantail de l'Occident, Helsinki qui reste sur onze victoires de rang. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, il ne faut qu'une minute trente à Tertychny pour ouvrir le score profitant d'un cafouillage devant la cage finlandais. A l'entame du deuxième, Fateyev derrière la cage remet dans le slot pour Sholokhov qui double la mise. Les Jokerit renversent la tendance et dominent le jeu, Jensen bien placé devant le but réduit l'écart. Dans le dernier tiers, Schroeder lancé en contre, égalise. Il faut une séance de tirs au but pour que Hyka donne la victoire à Tchelyabinsk qui passe second. Helsinki voit sa série de victoire s'arrêter, mais le point pris lui permet de prendre la première place.

L'Avtomobilist met fin à sa série de défaites en infligeant une nette défaite à Omsk qui continue de boitiller en ce début de saison. Une bonne entame de partie et un doublé de Spooner et un but en powerplay de Cormier permet aux locaux de mener 3-0 au début du deuxième tiers. Les faucons se reprennent et Kaski puis Jarkov trouvent l'ouverture pour revenir à une longueur. Omsk sort son gardien pour égaliser mais encaisse deux buts en cage vide par Macek.

L'Amur enchaîne une troisième victoire consécutive en dominant Podolsk aux tirs au but. La partie a été équilibrée mais les deux équipes se neutralisent avec un but chacune. Lors de la séance de fusillade, les tigres dévorent les chevaliers, Lyubimov et Gorshkov marquent tandis qu'Alikin repousse les cinq tireurs banlieusards. Khabarovsk récupère la huitième place.



Le CSKA retrouve la quatrième place en s'imposant contre Beijing dans le duel des capitales. Grigorenko a marqué un doublé, deux points également pour Plotnikov.

Le Torpedo reprend la huitième place occidentale en s'imposant confortablement à Novossibirsk. Le match est plié en dix minutes puisque le club du cerf marque trois buts dans cet intervale. Agostino, Hrivik et Zaar en profitaient pour compter deux points. Kochetkov blanchit avec 26 arrêts.

Riga confirme ses bonnes dispositions dans son déplacement en extrême orient avec un succès à Vladivostok dans un match équilibré où les Lettons peuvent compter sur l'indiscipline locale pour passer devant en toute fin de match grâce à Cibulskis.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ryan Spooner (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Pyotr Kochetkov (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)



