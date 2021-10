Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Grosse remontée Magnitogorsk mené 2-0 à dix minutes de la fin renverse le match et l'emporte en fusillade khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/10/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk : 2-3 TAB



KHL Le Metallurg remonte le score et l'emporte à Sotchi

Unique match KHL de cette journée, Sotchi reçoit le puissant Metallurg, leader oriental. Les visiteurs dominent logiquement le premier tiers mais ne peuvent ouvrir la marque tant Hellberg s'illustre. Sur un contre bien mené à la moitié de la période, Shen nettoie la lucarne opposée pour ouvrir la marque en faveur des locaux (1-0).

La période médiane est en faveur du Leopard qui domine le jeu et dicte son rythme. Olkinuora ralentit bien l'inéluctable mais la banque ouralienne finit logiquement par céde en fin de tiers. Michtchenko de la bleue double la mise d'un bon slap (2-0).

Sotchi qui tient la corde, joue une dangereuse stratégie au dernier tiers, celle d'essayer de préserver son avance. Le Metallurg cogne de toutes ses forces et va revenir en l'espace de deux petites minutes. A quatre contre quatre, Maillet bien positionné débloque le compteur visiteur (2-1).

Dans la foulée, le Leopard est pénalisé. L'occasion est trop belle pour les Métallurgistes. Maillet dans le cercle gauche expédie un coup de canon et égalise (2-2).

Magnitka reste dangereux en fin de partie mais le score ne bouge plus. La prolongation plutôt équilibrée ne donne rien. Il faut avoir recours aux tirs au but pour déterminer le nom du vainqueur. Maillet et Korostelyov marquent tous les deux, alors que les locaux ratent leur deux premières tentatives. Mais Nikolayev puis Garayev permettent à Sotchi d'égaliser en terme de tentatives. Finalement alors que Babenko a échoué, Yakovlev marque et donne la victoire à MMK.

Magnitogorsk confirme sa première place, le Leopard a encore bien défendu son territoire mais encore une fois ne repart qu'avec un petit point. La remontée au général est bien lente du côté de la riviera russe.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Philippe Maillet

** : Amir Garayev

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







