Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Il court, il court, le Leopard Le Leopard Sotchi poursuit sa remontée, Helsinki l'emporte également nettement. Le Metallurg et le Traktor continuent de mener la danse orientale, l'Avtomobilist suit bien, le Barys se replace 7e Philippe Rouinssard le 30/10/2021 à 21:00

Helsinki : 1-4

Khabarovsk - Nur-Sultan : 0-1

Magnitogorsk - Podolsk : 2-1

Ekaterinbourg - Beijing : 8-0

Tchelyabinsk - Kazan : 5-0

Sotchi - Nijni Novgorod : 2-0



hcsochi.ru Sotchi blanchit le Torpedo pour une 3e victoire de suite

Sotchi revient bien avec deux victoires consécutives et reçoit le Torpedo pour espérer confirmer encore. Le premier tiers permet aux locaux de dominer la rencontre malgré une indiscipline devenue marque de fabrique, depuis l'arrivée de Nazarov sur le banc. Le score reste vierge après vingt minutes. L'intensité baisse au tiers médiant et les deux équipes tombent dans une espèce de faux rythme où personne ne peut marquer. Le Torpedo hausse le ton au dernier tiers, mais Petkov contre, Tikhomirov repousse, le palet traîne, Nikolayev précipite la rondelle au fond. Nijni Novgorod mitraille la cage adverse mais ne peut déjouer Hellberg qui blanchit avec 22 arrêts. Nikolayev conclut en cage vide. Troisième victoire de suite pour le Leopard et ciquième match consécutif avec des points, ce qui lui permet d'abandonner la dernière place.

Les Jokerit remportent une victoire de confiance à Vladivostok grâce notamment à leur pépite danoise, Jensen auteur de quatre points ! O'Neill s'en offre deux. Helsinki reste solidement attaché à sa deuxième place.



KHL Le Traktor écrase Kazan

Le Traktor conforte sa deuxième place en corrigeant Kazan qui chute très lourdement. Un début de match catastrophique des visiteurs les voit encaisser deux buts signés Abramov et Tertychny, dès les deux premières minutes de jeu. Kazan inverse la tendance mais Garipov tient bon contre son ancienne équipe. Osnovin lancé en break marque un troisième but. Sedlak seul en break alourdit la mise dès la reprise. Kapustin parti en break seul pour la énième fois enfonce le clou. Garipov blanchit avec 41 arrêts.

Magnitogorsk conforte sa première place avec un succès timide contre Podolsk. Chibisov marque deux points, mention spéciale pour Olkinuora auteur de 46 parades.

L'Avtomobilist pulvérise Beijing dans un match à sens unique pas moins de 8 buts inscrits dont deux pour Macek. Cormier, Makeyev, Spooner, Khripunov et Rylov marquent également deux points. Shikin blanchit avec 20 arrêts.

Le Barys s'impose sur le plus petit des scores à Khabarovsk, mais victoire clé contre un adversaire direct. Un unique but de Savitsky en déviation à la mi-match a suffi, puisque Ortio blanchit avec 34 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

** : Magnus Hellberg (Leopard Sotchi)

* : Emil Garipov (Traktor Tchelyabinsk)



