Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Ils n'étaient plus que quatre Les finales de conférences s'ouvrent l'occasion pour notre rédaction de faire un petit point sur les forces en présence Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/04/2021 à 12:00 Tweeter Conférence occidentale :



Finale de conférence (1er-2e) : CSKA Moscou - SKA Saint-Pétersbourg : 55 - 45

Comme toujours en Occident les clubs pétro-gaziers gonflés à bloc de roubles s'affrontent. Une affiche habituelle qui commence à lasser les passionnés de hockey. Cette année 2021 ne déroge pas à la règle.

Pourtant cette fois, le CSKA premier de la classe après la saison régulière, a été bien malmené durant sa série. Il lui a fallu avoir recours à un septième match décisif pour se débarrasser d'une incroyable équipe du Lokomotiv. Menés dès le premier match, les Moscovites serrent les rangs et remportent les deux suivants. Mais Iaroslavl égalise, le CSKA remportent le match 5 mais se fait de nouveau égaliser. Au dernier match décisif, il parvient à s'imposer 2-0 et en termine pour rejoindre une fois encore la finale de conférence.

Okulov est l'homme en forme de l'armée rouge avec onze points en onze parties de playoffs. La force du CSKA vient également de son poirtier suédois, Johansson auteur d'excellentes performances (96,2% d'arrêts et 0,98 but encaissé par match) et bien assisté par sa défense. Avec onze parties jouées le CSKA sera sans doute plus usé que son adversaire mais en même temps il est plus dans le rythme et a l'avantage de la glace, sera-ce suffisant face à son rival de l'armée ?

Saint-Pétersbourg n'a pas perdu son temps pour rejoindre encore la finale de conférence, deux tours expédiés 4-1. Face au Dynamo on prévoyait une série serrée et longue, mais il n'en fut rien, pourtant le SKA explose au match 1 avec un net revers. Il se ressaisit et gagne les quatre matchs consécutifs dont les deux derniers largement pour se qualifier sans trembler et obtenir de longs jours de repos comparé à son rival. Hellberg a fait un excellent deuxième tour et sera sans doute le titulaire de la finale de conférence. Pour la première fois sans l'avantage de la glace, le SKA parviendra-t-il à déjouer une équipe qui ne lui réussit plus ces dernières années. Cette saison par exemple, Piter s'est incliné trois fois sur les quatre matchs qui l'opposaient à l'armée rouge et sa seule victoire a été arrachée aux tirs au but.

Le CSKA devrait s'imposer en six ou sept parties selon nos pronostics (Premier match de la série vendredi).





Conférence orientale :



Finale de conférence (1er-2ème)



Pas vraiment de suspense non plus en Orient où les deux meilleures équipes de la saison se retrouvent logiquement en finale de conférence. Mais l'affiche à ce niveau sera inédite tout de même.

Kazan est encore une fois en finale de conférence mais cette fois les records sont pulvérisés. Les Tatars n'ont pas perdu un seul match et ont passé les deux premiers tours 4-0. Si le Torpedo n'a logiquement pas pu faire grand chose au premier tour, l'écroulement d'Oufa dans le derby vert au deuxième a de quoi surprendre. Pas un seul match gagné pour le Salavat Yulaev qui sort sans gloire des séries face à son adversaire de toujours. L'Ak Bars a livré la marchandise en étant sérieux et appliqué sur tous ses matchs. L'offensive tourne bien menée par Petrov et ses illuminations et Tikhonov sur une très bonne saison. Mais surtout c'est la défense verte qui fait le ménage, Bilyalov est impérial, blessé au dernier match du deuxième tour, on ne sait s'il reviendra au jeu ou si Reideborn devra assurer. En tout cas l'impressionnante machine kazanaise reste une puissance incontournable du hockey russe, qu'il sera bien difficile d'enrayer cette année. KHL Kazan invaincu affronte le redoutable Avangard

En face l'Avangard n'a pas trop traîné non plus pour sa qualification, pourtant opposé à des équipes solides. L'Avtomobilist quittait la route en 5 matchs au premier tour, le Metallurg au deuxième à un peu plus résisté mais plie en six. Deux défaites seulement mais assez lourde (1-4 et surtout 1-7 !) deux erreurs de parcours mais qu'il ne faudra pas vraiment rééditer face à l'armada du Tatarstan. Pour le reste l'offensive sibérienne est brillante, Tolchinsky (meilleur compteur des séries) et Boucher sont en forme. La défense tient bon et Hrubec s'est montré brillantissime pour étouffer l'offensive d'acier des métallurgistes. De solides atouts qu'Omsk devra mettre en branle pour espérer déjouer les pronostics et atteindre la finale.

Une série serré sans doute dans la saison les deux équipes ont remporté chacune deux matchs face à l'autre et espérons pour le suspense et la beauté du jeu, des parties disputés. Kazan part avec un léger avantage au niveau des pronostics. (Premier match de la série samedi). : Ak Bars Kazan - Avangard Omsk : 55 - 45Pas vraiment de suspense non plus en Orient où les deux meilleures équipes de la saison se retrouvent logiquement en finale de conférence. Mais l'affiche à ce niveau sera inédite tout de même.Kazan est encore une fois en finale de conférence mais cette fois les records sont pulvérisés. Les Tatars n'ont pas perdu un seul match et ont passé les deux premiers tours 4-0. Si le Torpedo n'a logiquement pas pu faire grand chose au premier tour, l'écroulement d'Oufa dans le derby vert au deuxième a de quoi surprendre. Pas un seul match gagné pour le Salavat Yulaev qui sort sans gloire des séries face à son adversaire de toujours. L'Ak Bars a livré la marchandise en étant sérieux et appliqué sur tous ses matchs. L'offensive tourne bien menée paret ses illuminations etsur une très bonne saison. Mais surtout c'est la défense verte qui fait le ménage,est impérial, blessé au dernier match du deuxième tour, on ne sait s'il reviendra au jeu ou sidevra assurer. En tout cas l'impressionnante machine kazanaise reste une puissance incontournable du hockey russe, qu'il sera bien difficile d'enrayer cette année.En face l'Avangard n'a pas trop traîné non plus pour sa qualification, pourtant opposé à des équipes solides. L'Avtomobilist quittait la route en 5 matchs au premier tour, le Metallurg au deuxième à un peu plus résisté mais plie en six. Deux défaites seulement mais assez lourde (1-4 et surtout 1-7 !) deux erreurs de parcours mais qu'il ne faudra pas vraiment rééditer face à l'armada du Tatarstan. Pour le reste l'offensive sibérienne est brillante,(meilleur compteur des séries) etsont en forme. La défense tient bon ets'est montré brillantissime pour étouffer l'offensive d'acier des métallurgistes. De solides atouts qu'Omsk devra mettre en branle pour espérer déjouer les pronostics et atteindre la finale.Une série serré sans doute dans la saison les deux équipes ont remporté chacune deux matchs face à l'autre et espérons pour le suspense et la beauté du jeu, des parties disputés. Kazan part avec un léger avantage au niveau des pronostics. (Premier match de la série samedi).





Retrouvez l'intégralité du calendrier des playoffs KHL sur notre calendrier © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur