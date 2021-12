Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Incroyable renversement Sotchi remporte un match fou après avoir été mené 4-0 ! Le Dynamo prend la tête de la conférence, le Lokomotiv se replace, le Spartak et le Torpedo restent au chaud mais Minsk talonne. A l'Est, Magnitogorsk règne, Oufa passe troisième, le Sibir reste bien placé. Le Neftekhimik rebondit, l'Admiral confirme khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/12/2021 à 21:00 Tweeter

Vladivostok - Khabarovsk : 2-1

Novossibirsk - Beijing : 3-2 ap

Nur-Sultan - Nijnekamsk : 1-3

Magnitogorsk - Omsk : 3-2

Kazan - Oufa : 2-4

Iaroslavl - CSKA Moscou : 3-2 ap

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 1-2 TAB

Spartak Moscou - Ekaterinbourg : 5-2

Sotchi - Tcherepovets : 5-4

Minsk - Helsinki : 5-3

Riga - Nijni Novgorod : 1-3



hcsochi.ru Sotchi mené 4-0 boucle un incroyable come-back et l'emporte

Sotchi qui fait du surplace en cette fin d'automne reçoit Tcherepovets en forme. Le premier tiers est plutôt équilibré mais les sidérurgistes font sauter le verrou, Morozov marque un doublé dont un en powerplay. Dès la reprise, Dumbadze alourdit la marque. Nazarov sort Tretyak et le remplace par Hellberg. Une pénalité différée est sifflée contre les visiteurs, le portier suédois, mais un défenseur local remet en retrait pour personne, le palet file et termine dans la cage vide pour un but complètement ridicule qui porte le score à 0-4. Sotchi profite tout de même de ce powerplay, Michtchenko débloque enfin le compteur local. Le Leopard hausse le rythme, Petkov remet dans le slot pour Garayev qui coupe l'avance en deux. Le temps avance, mais un nouveau powerplay bien géré par Michtchenko qui trouve un trou de souris, permet aux locaux de recoller. Dans la foulée, les visiteurs sont encore pénalisés, Michtchenko complète le tour du chapeau et égalise dans une immense clameur. Quel retour de Sotchi, mais tout n'est pas fini ! A 1'30 de la fin, Glotov drible la défense et parvient à donner l'avantage aux siens. Echec et mat ! Sotchi réalise un incroyable retour et réduit encore son écart sur les 8, même s'il reste encore 7 points à refaire.

Le Dynamo Moscou s'impose sur le fil à Saint-Pétersbourg mais glane une victoire capitale qui lui permet de terminer en tête de l'Occident à la trêve. Après deux tiers largement dominés, les locaux ouvrent la marque grâce à Galimov. Au dernier tiers, Rashevsky remonte la glace et égalise. Les Dynamistes poussent en prolongation mais en vain. Lindberg et Rashevsky marquent aux tirs au but tandis que Bocharov repousse tous les tireurs locaux.

Le Lokomotiv offre une victoire de prestige à ses partisans juste avant la trêve en défaisant le CSKA. Dans une partie serrée et équilibrée, les Moscovites ont mené deux fois, mais à chaque fois les locaux ont fait le métier pour revenir. Il faut donc disputer une prolongation pour connaître le nom du vainqueur. Alors que les dernières secondes s'égrainent, Alekseyev lance, Boucher laissé seul devant le but, dévie au fond pour faire gronder la foule.

Le Spartak conforte sa septième place avec une troisième nette victoire de suite, cette fois contre Ekaterinbourg qui reste menacé à l'Est. Le premier tiers très offensif voit pas moins de six buts inscrits de part et d'autres et les locaux mener 4-2 grâce à un doublé de Drozdov. L'équipe de Da Costa ne réussit pas à reprendre pied et doit s'incliner lourdement.

Le Torpedo s'impose à Riga et parvient à maintenir la huitième place avant la trêve. Mené au score après vingt minutes, il parvient à renverser la donne en deuxième période grâce à Chekhovitch et Hrivik. Son buteur maison, Jafyarov alourdit l'écart au début du dernier tiers.

Minsk reste hors des bonnes places mais au coude à coude grâce à sa bonne victoire contre Helsinki qui perd la première place juste avant la trêve et glisse troisième. Strömwall s'offre un hat-trick pour permettre aux Bisons de mener la danse toute la rencontre. Les Jokerit grâce notamment à deux points de Jensen restent au contact mais ne parviennent pas à égaliser. Minsk conclut en cage vide.





KHL Le Metallurg domine Omsk pour confirmer sa 1ère place

Magnitogorsk confirme son avance en tête de la conférence en remportant un match serré mais épique contre Omsk. Dans un premier tiers surdominé, Koshelev donne l'avantage aux locaux. En deuxième période, les Ouraliens lâchent les chevaux et Chibisov puis encore Koshelev marquent pour donner un 3-0. Les faucons inversent complètement la tendance dans la deuxième partie du match, Emelin débloque le compteur sibérien au début du dernier tiers. Prokhorkin punit son ancienne équipe en réduisant le score. L'Avangard pousse mais ne reviendra pas au score et doit s'incliner.

Oufa s'empare de la troisième place en remportant le derby vert à Kazan grâce notamment à un doublé de Manninen.

Novossibirsk a peiné contre Beijing, pourtant les Sibériens ont rapidement mené 2-0. Mais ils se font rejoindre en fin de match. Wong égalise à la dernière seconde de jeu ! Setdikov marque son deuxième but du jour en prolongation pour donner la victoire du Sibir.

Nijnekamsk sort enfin de l'ornière et remporte une victoire capitale à Nur-Sultan qui la relance en vue des séries. Les loups reviennent à une longueur de leur adversaire du jour qui tient toujours la huitième place.

L'Admiral remporte devant ses partisans le derby d'extrême orient contre Khabarovsk et enchaîne une deuxième victoire de suite. Comme bien souvent c'est Vladivostok qui ouvre le score, Gareyev s'échape, son tir passe à côté du but, ricoche contre la bande et revient dans l'angle, il reprend le rebond d'un revers incroyabl qui fait trembler les filets. Nikolishin égalise en powerplay en fin de tiers. Kaletnik remet l'Admiral devant au tiers médiant. Les marins dominent la partie mais ne peuvent alourdir la mise.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Michtchenko (Leopard Sotchi)

** : Malte Strömwall (Dinamo Minsk)

* : Nikita Setdikov (Sibir Novossibirsk)



