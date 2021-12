Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Kazan enflamme Dubaï Kazan remporte le world game à Dubaï. A l'Ouest le SKA fait chuter le leader, Minsk retrouve la septième place khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/12/2021 à 21:00 Tweeter

Kazan : 1-3

Podolsk - Minsk : 2-5

Saint-Pétersbourg - Helsinki : 3-1



KHL Kazan déjoue Omsk au KHL World Game de Dubaï

La KHL retrouve ses World Games, des matchs hors de ses bases pour développer le hockey dans le monde, cette fois destination exotique puisque c'est aux Emirats Arabes Unis que la meilleure ligue d'Europe pose ses valises. La Coca Cola Arena de Dubaï accueille la rencontre entre Omsk et Kazan, un bon classico de l'Orient. Les Tatars surdominent le premier tiers mais Hrubec tient son équipe dans le bon sens et la sirène retentit sur un score vierge. Le deuxième tiers est inversé, ce sont les Sibériens qui maîtrisent complètement, pourtant contre le cours du jeu, l'Ak Bars ouvre la marque. Dynyak lance, Galimov devant la cage parvient à glisser entre les pads du portier. Dès la reprise, Panyukov glisse parfaitement devant l'enclave pour Kampfer qui double la mise. La défense omskienne continue son cauchemar, une perte de palet ridicule permet à Lukoyanov et Glukhov de réussir un parfait une-deux pour porter le score à 3-0. Profitant d'un powerplay, Soshnikov nettoie la lucarne d'un lancer parfait pour lancer enfin l'Avangard. Le champion en titre peine à se montrer dangereux en fin de partie et le score n'évolue plus. Kazan conforte sa troisième place au soleil de Dubaï.



Le SKA remporte un nouveau choc contre les Jokerit, bien timides leaders. Ils ont pourtant nettement dominés mais n'ont pas réussi à renverser la partie. Kuzmenko et Vorobyov marquent deux points côté armée. Saint-Pétersbourg se rapproche du quatrième rang, Helsinki n'a plus d'avance sur son premier poursuivant.

Minsk remporte nettement un match d'abord mal embarqué contre Podolsk et récupère la septième place. L'intenable Ojämaki ouvre la marque dès l'entame du match. Beck égalise à la reprise du second tiers, mais dans la foulée le Vityaz reprend les devants. Les visiteurs égalisent avant la deuxième sirène puis dynamitent le match dans la dernière période avec trois buts dont deux pour Voronin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Kirill Voronin (Dinamo Minsk)

* : Steven Kampfer (Ak Bars Kazan) Omsk -: 1-3Podolsk -: 2-5- Helsinki : 3-1La KHL retrouve ses World Games, des matchs hors de ses bases pour développer le hockey dans le monde, cette fois destination exotique puisque c'est aux Emirats Arabes Unis que la meilleure ligue d'Europe pose ses valises. La Coca Cola Arena de Dubaï accueille la rencontre entreet, un bon classico de l'Orient. Les Tatars surdominent le premier tiers maistient son équipe dans le bon sens et la sirène retentit sur un score vierge. Le deuxième tiers est inversé, ce sont les Sibériens qui maîtrisent complètement, pourtant contre le cours du jeu, l'Ak Bars ouvre la marque.lance,devant la cage parvient à glisser entre les pads du portier. Dès la reprise,glisse parfaitement devant l'enclave pourqui double la mise. La défense omskienne continue son cauchemar, une perte de palet ridicule permet àetde réussir un parfait une-deux pour porter le score à 3-0. Profitant d'un powerplay,nettoie la lucarne d'un lancer parfait pour lancer enfin l'Avangard. Le champion en titre peine à se montrer dangereux en fin de partie et le score n'évolue plus. Kazan conforte sa troisième place au soleil de Dubaï.Leremporte un nouveau choc contre les, bien timides leaders. Ils ont pourtant nettement dominés mais n'ont pas réussi à renverser la partie.etmarquent deux points côté armée. Saint-Pétersbourg se rapproche du quatrième rang, Helsinki n'a plus d'avance sur son premier poursuivant.remporte nettement un match d'abord mal embarqué contreet récupère la septième place. L'intenableouvre la marque dès l'entame du match.égalise à la reprise du second tiers, mais dans la foulée le Vityaz reprend les devants. Les visiteurs égalisent avant la deuxième sirène puis dynamitent le match dans la dernière période avec trois buts dont deux pour*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)** : Kirill Voronin (Dinamo Minsk)* : Steven Kampfer (Ak Bars Kazan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo