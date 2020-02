Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'Amur n'est pas mort ! L'Amur rebondit à domicile avec une belle victoire, l'Avangard et le Sibir restent bien placés. A l'Ouest, le SKA cartonne et élimine Minsk. Le Dynamo Moscou se qualifie pour les séries Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/01/2020 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Oufa : 4-2

Omsk - Nijnekamsk : 3-2

Dynamo Moscou - Nijni Novgorod : 5-1

Saint-Pétersbourg - Minsk : 5-0

Riga - Novossibirsk : 0-1



hcamur.ru L'Amur n'est pas mort et domine Oufa

L'Amur qui reste sur neuf défaites de suite est dans une situation critique, il reçoit Oufa qui revient fort dans la bonne partie du tableau, un duel déséquilibré sur le papier donc. La partie commence fort pour les locaux, Rudenkov récupère derrière la cage et remet devant l'enclave pour Rasskazov, complètement seul, il glisse au fond pour ouvrir le score après 1'20 de jeu. Les tigres dominent nettement le jeu, un engagement gagné en zone offensive par Vyatcheslav Ushenin pour son frère jumeau Vladislav Ushenin, ce dernier envoie un missile au fond des filets bachkirs et double la mise. Oufa inverse complètement la tendance au deuxième vingt et surdomine, sur un lancer lointain de Kadeikin, le portier local se retrouve en difficultés loin de son but, Kugrychev précipite le rebond au fond. Le match est équilibré, Koryagin lance, le portier repousse devant le slot, Vyatcheslav Ushenin récupère, glisse au deuxième poteau pour Gorchkov qui double la mise. Dans la foulée, Rudenkov en break marque à son tour. Oufa tente de reverser la tendance mais la réduction du score d'Omark en powerplay vient trop tard (12 secondes du terme). Khabarovsk rebondit et quitte la dernière place.

L'Avangard à "domicile" s'est fait peur face à Nijnekamsk en course pour remonter dans le bon wagon. Rapidement menés au score, les locaux égalisent à la 8e. Les Eperviers dominent nettement le deuxième vingt et Zernov et Andrighetto permettent à Omsk de prendre le large au score. Les loups surdominent la dernière période, Khairullin en powerplay rapproche le score. Malgré leurs efforts les Tatars n'égaliseront pas et s'inclinent.

Victoire laborieuse mais précieuse du Sibir sur la glace de Riga. Un unique but de Sharov inscrit à dix minutes du terme a suffit aux Sibériens grâce au blanchissage de Säteri avec 29 arrêts. Novossibirsk conforte sa cinquième place.



dynamo.ru Le Dynamo domine le Torpedo et rejoint les playoffs

Le Torpedo revient en forme et doit l'emporter à Moscou face au Dynamo pour quitter la huitième place. Lors de la dernière rencontre entre les deux formations, le Cerf l'avait emporté. Au quart d'heure de jeu, Shipatchyov décale Jaskin dans l'angle, qui ouvre la marque. 20 secondes plus tard Tarasov remet dans le slot pour Pulkkinen qui double la mise ! Dès la reprise du deuxième vingt, Shipatchyov enfonce la défense visiteuse et sert Jaskin qui score pour la deuxième fois. Jaskin fait mine de contourner le but et décale au deuxième poteau pour Cajkovsky qui n'a plus qu'à pousser pour inscrire le quatrième but. Le Torpedo parvient à contrer et Schroeder lancé dans la profondeur débloque enfin le compteur visiteur. Curieusement, NN sort son gardien alors qu'il a trois buts de retard, Pulkkinen lance au loin et trouve la cage vide. Le Dynamo récupère la quatrième place et sa qualifie pour les playoffs.

Le SKA a fait logiquement le boulot face à Minsk. Dès 37 secondes, les Biélorusses sont pénalisés, et dès la 44ème seconde Karpov ouvre la marque. A peine deux minutes jouées, Morozov double la mise, Koskiranta ajoute un nouveau but alors qu'il n'y a que 5 minutes de jeu. Marchenko score à son tour après 11 minutes disputées. Minsk parvient enfin à resserrer les boulons mais le mal est fait. Morozov marque un nouveau but en dernière période pour en finir. Hellberg repousse les 20 lancers biélorusses pour blanchir. Cette nouvelle lourde défaite fait de Minsk la première équipe de la ligue officiellement éliminée de la course aux playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Ivan Morozov (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)



