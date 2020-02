Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'Amur pour toujours ? Troisième succès de rang pour l'Amur qui remonte vite. Oufa continue de bien se placer , Hockey Hebdo le 31/01/2020 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - CSKA Moscou : 4-3

Vladivostok - Oufa : 3-6



hcamur.ru L'Amur triomphe du CSKA Moscou

L'Amur après deux victoires consécutives contre Oufa, respire encore, mais reçoit aujourd'hui le champion en titre, les multimilliardaires du CSKA. Un match très déséquilibré, mais comme dans la parabole biblique, David a bien vaincu Goliath. Une mauvaise relance du portier visiteur est récupérée par Tomas Zohorna qui sert son frère Hynek Zohorna, plein axe, le sniper tchèque n'en demandait pas tant pour fusiller Johansson d'un lancer imparable. Les tigres continuent de montrer les dents et Jordan, entre les deux cercles, double la mise sur un but similaire au premier. L'Amur démarre le deuxième tiers à toute allure et régale avec un incroyable jeu technique de passes. Tomas Zohorna embarque tout le monde et dévie vers le second poteau, Kisilevitch, défenseur moscovite, récupère la rondelle mais fait un faux mouvement et la pousse au fond de son propre but, il tente vainement de la récupérer mais se rate complètement. Ce drôle de but ridicule permet aux locaux de prendre le large au score. Une faute locale remet le CSKA dans le sens et Shalunov débloque le compteur visiteur. En fin de période, un engagement gagné en zone offensive par l'Amur permet à Turbin de canonner de la bleue, Kuznetsov dévie au fond faisant gronder les 7100 fans de l'arena pleine à craquer. Dans l'ultime minute du deuxième vingt, Slepychev en solitaire, déjoue toute la défense locale et réduit la marque. Le CSKA surdomine le dernier tiers, Svetlakov dans le trafic permet de recoller au score. Khabarovsk tremble en fin de partie mais Alikin, son portier, tient bon jusqu'au bout. Victoire de l'Amur, la troisième de suite pour récupérer la dixième place. L'espoir est encore bien là en extrême orient.

Oufa prend des points importants dans la course aux playoffs orientaux en l'emportant sur la glace de Vladivostok. Le premier tiers équilibré s'achève sur un score de parité avec un but chacun. L'inévitable Bakos donne l'avantage à l'Admiral dès la reprise. Les visiteurs haussent le ton et marquent deux fois en 30 secondes, l'Admiral prend l'eau dont une deuxième fois pour Kugrychev. Sur un powerplay, Bakos égalise. Dans la foulée, Kugrychev continue son show avec un troisième but pour un nouveau tour du chapeau. Les locaux font le forcing au dernier vingt pour revenir, en vain. Le Salavat Yulaev leur donne une leçon de réalisme, avec deux nouvelles réalisations signées Burmistrov et Krikunov (son deuxième but et troisième point du match), la messe est dite. Le SYU, confirme sa sixième place, Vladivostok ne peut se rapprocher de la huitième place, mais conserve encore plusieurs matchs de retard. - CSKA Moscou : 4-3Vladivostok -: 3-6L'après deux victoires consécutives contre Oufa, respire encore, mais reçoit aujourd'hui le champion en titre, les multimilliardaires du. Un match très déséquilibré, mais comme dans la parabole biblique, David a bien vaincu Goliath. Une mauvaise relance du portier visiteur est récupérée parqui sert son frère, plein axe, le sniper tchèque n'en demandait pas tant pour fusillerd'un lancer imparable. Les tigres continuent de montrer les dents et, entre les deux cercles, double la mise sur un but similaire au premier. L'Amur démarre le deuxième tiers à toute allure et régale avec un incroyable jeu technique de passes.embarque tout le monde et dévie vers le second poteau,, défenseur moscovite, récupère la rondelle mais fait un faux mouvement et la pousse au fond de son propre but, il tente vainement de la récupérer mais se rate complètement. Ce drôle de but ridicule permet aux locaux de prendre le large au score. Une faute locale remet le CSKA dans le sens etdébloque le compteur visiteur. En fin de période, un engagement gagné en zone offensive par l'Amur permet àde canonner de la bleue,dévie au fond faisant gronder les 7100 fans de l'arena pleine à craquer. Dans l'ultime minute du deuxième vingt,en solitaire, déjoue toute la défense locale et réduit la marque. Le CSKA surdomine le dernier tiers,dans le trafic permet de recoller au score. Khabarovsk tremble en fin de partie mais, son portier, tient bon jusqu'au bout. Victoire de l'Amur, la troisième de suite pour récupérer la dixième place. L'espoir est encore bien là en extrême orient.prend des points importants dans la course aux playoffs orientaux en l'emportant sur la glace de. Le premier tiers équilibré s'achève sur un score de parité avec un but chacun. L'inévitabledonne l'avantage à l'Admiral dès la reprise. Les visiteurs haussent le ton et marquent deux fois en 30 secondes, l'Admiral prend l'eau dont une deuxième fois pour. Sur un powerplay,égalise. Dans la foulée,continue son show avec un troisième but pour un nouveau tour du chapeau. Les locaux font le forcing au dernier vingt pour revenir, en vain. Le Salavat Yulaev leur donne une leçon de réalisme, avec deux nouvelles réalisations signéeset(son deuxième but et troisième point du match), la messe est dite. Le SYU, confirme sa sixième place, Vladivostok ne peut se rapprocher de la huitième place, mais conserve encore plusieurs matchs de retard.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitry Kugrychev (Salavat Yulaev Oufa)

** : Martin Bakos (Admiral Vladivostok)

* : Tomas Zohorna (Amur Khabarovsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo