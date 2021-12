Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'armée se brise sur l'acier Le Severstal brise le SKA et prend la troisième place, dans l'autre match le Torpedo entretient l'espoir khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/11/2021 à 21:00 Tweeter

Nijni Novgorod - Podolsk : 4-1

Saint-Pétersbourg - Tcherepovets : 1-3



KHL Le SKA se brise sur le Severstal

Le Severstal qui reste sur trois victoires consécutives et dix sept matchs de suite avec des points pris reçoit Saint-Pétersbourg qui s'est relancé et qui espère dépasser son adversaire du jour en cas de victoire. Le premier tiers est très équilibré, sur une bonne contre-attaque, Press parvient à servir Liska qui prend de vitesse la défense locale et expédie la rondelle au fond des filets. Le SKA tente de revenir au tiers médiant et fait le forcing mais Podyapolsky virevolte pour tenir le score. Profitant de la première faute locale du match, Khokhlov à la bleue expédie un missile dans la cage pour doubler la marque. Saint-Pétersbourg accroit encore sa domination en troisième vingt, mais le Severstal et son gardien résistent, même en infériorité. Finalement à force de tentatives, les locaux trouvent l'ouverture, Gusev lancé à toute allure parvient à déjouer le portier. L'espoir renaît et Piter sort son gardien. Dumbadze parvient à récupérer la rondelle et lance Alekseyev qui trouve la cage vide. Quatrième victoire de suite pour les sidérurgistes qui montent à la troisième place et s'éloignent encore un peu plus de leur adversaire du jour.

Le Torpedo après un revers au dernier match s'est repris à domicile en disposant d'un adversaire qui le suit, le Vityaz. Un succès qui permet à Nijni Novgorod de rester proche de la huitième place et de conserver intact l'espoir d'une qualification pour les playoffs. Dans un premier tiers serré, Miele ouvre les compteurs en convertissant un tir de pénalité. Les cerfs prennent le large au deuxième vingt grâce à Hrivik et Chekhovitch. Ils poursuivent leur promenade et Tyanulin inscrit un quatrième but. En fin de période, Starkov parvient à sauver l'honneur en powerplay.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robin Press (Severstal Tcherepovets)

** : Marek Hrivik (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Vladislav Podyapolsky (Severstal Tcherepovets)



