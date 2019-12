Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'épervier écorche la panthère L'Avangard remporte le choc de la conférence orientale. Oufa repasse 3e. A l'Ouest, le CSKA vire en tête, Iaroslavl s'impose dans la douleur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/12/2019 à 21:00 Tweeter

Oufa : 1-2

Omsk - Kazan : 3-0

Tcherepovets - Iaroslavl : 2-3 TAB

Minsk - CSKA Moscou : 2-5



KHL L'Avangard corrige Kazan

Choc de cette journée, choc de la conférence orientale, l'Avangard deuxième reçoit Kazan solide premier. La partie commence à toute allure, Klinkhammer se rappelle aux bons souvenirs de son ancienne équipe, il fonce à l'assaut et lance, Bilyalov détourne mais le puck est accidentellemente renvoyé par Khenkel dans son propre but et c'est déjà 1-0 pour les locaux après à peine douze secondes de jeu. Omsk est lourdement pénalisé au premier tiers mais les visiteurs peinent à en profiter, les Sibériens sont surmotivés et font le jeu durant toute la période. Omsk continue d'aller aussi vite au tiers médiant, dès la reprise, Franson sert Semyonov dans le slot, très intelligemment il met à l'aveugle au deuxième poteau où Shirokov n'a plus qu'à pousser au fond pour doubler la mise. L'Ak Bars refait surface et profite de l'indiscipline local pour presser mais Bobkov est solide. Les esprits s'échauffent en dernière période et les pénalités pleuvent. Pokka slape de la bleue, Shirokov dévie dans son dos et trouve la faille. Les éperviers continuent de dérouler jusqu'au bout et Bobkov blanchit avec seulement 17 arrêts d'un leader fantomatique.

Nijnekamsk au contact des 8 mais hors des points reçoit Oufa fraichement débarqué du podium. Match de rachat pour les deux équipes, mais le score reste vierge pendant 40 minutes. Gimatov ouvre le score en début de dernière période mais Khairullin égalise à dix minutes du terme. Un dernier effort des visiteurs permet à Kartaev de donner la victoire au SYU qui reprend la troisième place.



KHL Victoire difficile du Lokomotiv à Tcherepovets

Le Lokomotiv qui reste sur plusieurs revers se déplace à Tcherepovets pour tenter de se relancer face à un adversaire toujours en chasse-patate. Petunin ouvre le score pour les locaux dès la première minute de jeu. Rafikov profite d'un powerplay pour égaliser. Les visiteurs dominent nettement mais Markovin remet les locaux devant. La partie s'équilibre et les sidérurgistes s'accrochent à leur avance bien aidés par les pirouettes de Podyapolsky devant le filet. Logiquement le Loko parvient à revenir au score sur un but de Kayumov au dernier tiers. Il faut une longue série de tirs au but pour départager les deux rivaux et finalement Pääjärvi délivre son équipe qui repart avec deux points et conforte sa huitième place, le Severstal prend un point et conserve espoir.

Le CSKA se déplaçait à Minsk, sans surprise le champion en titre s'est nettement imposé. Pourtant le score était de deux partout après le premier tiers. Deux buts marqués en une minute à l'entame du tiers médiant emportent les locaux. Okulov, Kempe, Robinson et Vey ont tous marqué deux points. Le CSKA reprend la première place occidentale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shirokov (Avangard Omsk)

** : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)

* : Magnus Pärjäävi (Lokomotiv Iaroslavl)



