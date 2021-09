Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'invincibilité se brise sur l'acier Les sidérurgistes du Severstal font chuter Oufa pour la 1ère fois de la saison. Le Dynamo Moscou reste donc la seule équipe invaincue avec un septième victoire de suite. Le SKA et l'Avangard assurent aussi. Succès plus difficile pour le CSKA , Hockey Hebdo le 20/09/2021 à 21:00 Tweeter

CSKA : 1-2 ap

Tcherepovets - Oufa : 2-1

Dynamo Moscou - Riga : 4-1

Saint-Pétersbourg - Khabarovsk : 5-1

Spartak Moscou - Omsk : 0-4



severstalclub.ru Le Severstal inflige à Oufa sa 1ère défaite de la saison

Le Severstal après un déplacement raté en extrême orient retrouve ses partisans poiur la réception d'Oufa, invaincu cette saison après 7 rencontres toutes remportées. Le premier tiers démarre sur un fort rythme, les deux équipes livrent la marchandise sans toutefois parvenir à débloquer le compteur. Les Bachkirs haussent le ton au tiers médiant mais ne parviennent pas à déjouer le virevoltant Shostak. Le Severstal contre bien, Kodola résiste dans l'angle à la charge, et parvient à glisser pour Rooba, le coup de canon de l'Estonien ouvre les vannes.Le Salavat Yulayev surdomine le dernier vingt, il obtient de nombreux powerplay, mais l'acier du Nord résiste. Finalement, sur une nouvelle supériorité numérique, il égalise. Granlund lance, Tikhonov récupère le palet dans l'angle, le remet au centre où Hartikainen le glisse au fond. Le Severstal se relance un peu en fin de partie. Kodola fait un énorme effort personnel, il drible la défense et parvient à battre Metsola à bout portant pour remettre les sidérurgistes devant à 1'40 de la sirène finale. Oufa presse mais la porte d'acier est fermée à double tour, plus rien ne passe. Le Severstal s'impose et abandonne la dernière place occidentale, Oufa n'est plus invincible, il a du mettre le genou sur la glace de Tcherepovets.

Le Dynamo Moscou reste donc la seule équipe invaincue, il vient en effet de remporter sa septième victoire en autant de match cette saison, en dominant Riga. Un powerplay rapide permet à Galiyev d'ouvrir la marque, mais les Lettons égalisent avant la première sirène. Il faut attendre le dernier tiers pour voir les policiers frapper. Shipatchyov marque un nouveau but et une assistance dans ce succès confortable de son équipe.

Saint-Pétersbourg reste au contact après un net succès contre l'Amur devant son public. Burdasov marque deux buts et trois points, Ojiganov et Vorobyov comptent deux points.

KHL L'Avangard survole le Spartak Moscou

L'Avangard est la seule équipe orientale à s'imposer dans cette journée, et de fort belle manière sur la glace du Spartak, qui s'incline lourdement. Le champion en titre est rapidement devant, Yakupov contourne la cage et entraîne tout le monde à sa suite, puis il délivre une passe parfaite dans le slot où Prokhorkin n'a plus qu'à lancer dans la cage grande ouverte. C'est encore Yakupov qui s'illustre dans ce premier tiers, récupérant un palet mal bloqué par le portier, il le précipite au fond. Dès la reprise du deuxième tiers, le faucon frappe en powerplay. Knight posté en haut du premier poteau délivre une passe millimétrée à Cehlarik de l'autre côté, le Slovaque alourdit la mise. Au dernier tiers, Bryukvin en break alourdit encore la mise. Demchenko aura repoussé les 30 tirs spartakistes et blanchit. Omsk récupère la cinquième place avec un match de retard sur Kazan. Le Spartak laisse s'échapper le quatuor de tête de l'Occident.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)

** : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)

* : Nail Yakupov (Avangard Omsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

