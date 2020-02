Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La course orientale Le Sibir se place bien en vue des séries, l'Avto se qualifie, Kazan assure, Magnitogorsk passe 7e, l'Amur remonte encore, Nijnekamsk y croit encore. A l'Ouest, le trio gagnant du jour SKA, Dynamo et Jokerit se suivent au général Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/02/2020 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk : 0-4

Novossibirsk - Ekaterinbourg : 3-2 TAB

Magnitogorsk - Omsk : 2-1 ap

Nijnekamsk - Tcherepovets : 6-2

Dynamo Moscou - Iaroslavl : 3-1

Kazan - Podolsk : 5-2

Spartak Moscou - Saint-Pétersbourg : 0-1

Riga - Helsinki : 2-4



hcsibir.ru L'Avtomobilist est en playoffs, le Sibir presque

Le Sibir se rapproche d'une qualification en remportant un match important contre Ekaterinbourg qui le précède au général. Jokipakka ouvre rapidement le score en powerplay avant que Holland n'égalise. En fin de période, Ruohomaa remet les Sibériens devant. L'Avto force pour revenir et finalement Platt égalise en début de dernière période. La partie se termine en fusillade et Ruohomaa donne finalement la victoire à Novossibirsk. Le point pris suffit à Ekaterinbourg pour composter son billet pour les playoffs.

Le leader, Kazan n'a pas tremblé et étrille le Vityaz pour creuser son avance. Galimov, Frattin et Petrov marquent tous deux points.

Magnitogorsk s'empare de la septième place grâce à un bon succès face à Omsk. Les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire, Martynov ouvre le score pour les visiteurs, Antipin égalise. En prolongation, Kulyomin récupère une mauvaise relance sibérienne et donne la victoire à 20 secondes du terme.

L'Amur remporte avec brio le derby à Vladivostok et enchaîne un quatrième succès de suite pour se rapprocher un peu plus des playoffs. Dans un match nettement dominé par les tigres ceux-ci ouvrent le score au tiers médiant en marquant à deux reprises. Deux nouveaux buts au dernier vingt permettent à Khabarovsk de s'imposer largement alors qu'Alikin blanchit avec 24 arrêts.

Nijnekamsk se relance aussi en dominant séchement le Severstal qui ne parvient pas à refaire son retard. Mitchell marque un hat trick, Poryadin et Murphy comptent aussi trois points.



Saint-Pétersbourg domine le Spartak sur le plus petit des scores avec un unique but signé Belov dès la 8ème minute. Samonov blanchit avec 21 arrêts.

Le Dynamo Moscou reste troisième en se débarrassant du Lokomotiv une fois encore. Jaskin et Shipatchyov marquent les deux, un but et une assistance dans cette cinquième victoire de rang.

Les Jokerit restent collés aux Moscovites avec un succès logique à Riga grâce à deux buts de Kontiola.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Zack Mitchell (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Petri Kontiola (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

