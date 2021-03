Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La route du ciel est ouverte 16 quipe s'lancent vers le cosmos pour essayer de mettre la main sur la Coupe Gagarin 2021 aprs une anne blanche due au covid-19 Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/03/2021 10:00 Tweeter Conférence occidentale :



1ère série (1er-8e) : CSKA Moscou - Spartak Moscou : 70 - 30

Le CSKA termine à la première occidentale et de loin, comme toujours, sans la moindre once de suspense. Il remporte aussi une énième fois la coupe kontinent, décernée au vainqueur de la saison régulière. Au premier tour des playoffs, le club de l'armée rouge affrontera son frère ennemi du Spartak. Un derby moscovite dès l'entame des séries éliminatoires, une affiche toujours agréable et intéressante. Lors des quatres rencontres de la saison, le CSKA l'a emporté trois fois dont une en prolongation, la seule victoire du Spartak a été également acquise en prolongation.

Le CSKA s'est encore une fois adjugé la meilleure défense de la ligue, le pari du jeune Sharytchenkov devant la cage est gagnant, Johansson est toujours un excellent back-up. La brigade défensive menée par Kiselevitch et Robinson est extrêment efficace. Okulov termine meilleur pointeur de l'armée rouge, Shalunov ou Mamin suivent mais l'effectif très équilibré peut scorer de partout et c'est sa force.

Le Spartak a connu une saison faite de hauts et de bas, la fin de saison a été tendue mais un gros effort en fin d'exercice lui a permis d'accrocher la dernière place qualificative. Donc le droit d'affronter son rival éternel au premier tour.

La défense est le talon d'Achille du club du peuple cette année qui encaisse beaucoup de buts et explose parfois dans des déroutes. Znarok devra resserrer les boulons pour retenir la furia adverse. Devant c'est plus efficvace et le tandem Lehterä / Shirokov dépasse allégrement les quarante points. Les Tchèques Hanzl et Radil sont également des atouts de choix pour les Spartakistes.

Le CSKA part largement favori dans ce derby moscovite mais le Spartak qui n'a rien a perdre donnera tout sur chacune des rencontres. Hockey Hebdo mise sur une victoire du CSKA en cinq matchs. (Premier match de la série mercredi)



2ème série (2ème-7ème) : SKA Saint-Pétersbourg - Dinamo Minsk : 75 - 25





Samonov et Hellberg partagent la cage mais il faudra désigner un titulaire ferme pour les séries. Saint-Pétersbourg possède la meilleure défense de la ligue, Ojiganov et Bengtsson sont les tours de contrôle de cette arrière-garde difficilement pénétrable. L'offensive est productive et diversifiée, Tkachyov, Burdasov et Kuzmenko se tiennent dans un mouchoir à la porte des 40 points. Mais le danger vient de toutes les lignes. ska.ru Minsk tentera de rsister au SKA Saint-Ptersbourg

Minsk après un excellent début de saison a un peu rétrogradé et doit se contenter de la septième place à l'issue de l'ultime journée. Ce qui lui offre une affiche très relevée dès le premier tour. Il faudra vraiment être extrêmement solide pour contenir le peps adverse. Surtout que les Biélorusses encaissent beaucoup, à tel point qu'ils sont la moins bonne défense des équipes qualifiées. Furch fait de son mieux devant les buts mais il est peu aidé par ses défenseurs, Menell et Falkovsky sont d'excellent relanceurs de jeu mais devraient être plus concentrés sur le jeu défensif. Le reste est aux abonnés absents. Devant, le roi c'est Prince avec ses 49 points, Spooner est à 39, Kozun, Klinkhammer et Sharangovitch complètent une attaque efficace et pourvoyeuse de buts.

Minsk joue vite et bien devant mais devra impérativement serrer les boulons derrière pour ne pas s'effondrer trop vite face aux Pétersbourgeois, nettement favoris dans cette série. Une victoire en cinq matchs du SKA semble être probable. (Premier match de la série mardi).



3ème série (3ème-6ème) : Dynamo Moscou - Severstal Tcherepovets : 65 - 35



Le Dynamo Moscou a réalisé une excellente saison et termine sur le podium de la conférence. L'équipe solide et équilibrée peut compter sur la meilleure offensive de la saison avec les meilleures gachettes du championnat. Shipatchyov, le meilleur pointeur avec 66 points, Jaskin, le meilleur buteur avec 38 réalisations. Kagarlitsky, Lindberg et Tarasov ne sont pas non plus manchots et passent tous allégrement les 35 points. La défense est solide et comporte moult talents capables également de marquer au moment opportun, Sergeyev, Mironov, Cajkovsky ou Hietanen par exemple. L'alternance est de mise devant les filets, Bocharov plus jeune joue plus de matchs mais le vétéran Eryomenko continue de repousser les ans et les palets, il termine même en tête des gardiens avec 93,6% d'arrêts. Il faudra faire un choix pour les séries et l'expérience devra sans doute être choisie. Bref le Dynamo est taillé pour aller très loin et a fini la saison sur une excellente forme, son adversaire est prévenu. En saison régulière chacune a gagné un match.Tcherepovets aux tirs au but en début de saison et les Moscovites plus nettement récemment.

Le Severstal s'offre une bien jolie saison qui lui offre une qualification méritée et une sixième place dans la conférence. Il s'évite donc un premier tour irrespirable contre les clubs de l'armée, mais face à celui de la police il ne faudra pas bricoler non plus. Les sidérurgistes devront hausser leur potentiel offensif notamment. Petunin termine à 39 points, Geraskin, Kodola et Vovchenko ont tous dépassé les 30 point, mais il faudra tout donner. Podyapolsky défend héroïquement les buts, aidés de leur mieux par ses défenseurs les plus en vue : Provolnev, Lalonde ou Adamchuk. Mais ils auront tous fort à faire face à l'armada offensive bleue et blanche.

Tcherepovets part clairement avec le vent contraire mais n'a rien à perdre et cherchera à briller dans ces playoffs. Selon notre pronostic le Dynamo Moscou devrait l'emporter en cinq parties. (Premier match de la série mardi)



Photographes : Yaroslav et Yulya Neyelovy pour hclokomotiv.ru Le Lokomotiv dfie les Jokerit pour un premier tour serr

Iaroslavl possède la meilleure défense de la ligue et s'appuyera sur cet atout pour tenter d'étouffer son adversaire. L'excellent Pasquale défend avec fougue le filet, Marchenko, Osipov, Rafikov sont d'excellents assistants pour cette tâche. L'offensive est efficace avec un banc profond, Kraskovsky est le meilleur sur la saison, mais Alekseyev ou Korchkov lui dispute les honneurs. Par contre il faudra se passer de l'excellent Lander au premier tour, car il est blessé, coup dur.

La série semble plus indécise entre les deux équipes, en effet durant la saison régulière, les Jokerit l'ont emporté pas moins de trois fois sur 4 parties, (dont une fois en prolongation). Rien n'est donc fait pour cette série qui s'annonce passionnante.

Les Jokerit ont connu des hauts et des bas, privés de public toute l'année, pas mal touchés par la SARS-CoV2, ils ont du repousser des matchs et les rattraper plus tard. Finalement ils terminent à une honorable cinquième place et espèrent créer la surprise en série face à une équipe qui leur a plutôt réussi cette saison, on l'a dit. Helsinki a une équipe équilibrée et efficace, Kalnins reste titulaire mais souvent concurrencé par Lindbäck, il faudra faire un choix pour les séries. La défense fait son job mené par les excellents Grant et Lööv. Les Jokerit marquent beaucoup de buts et ont dans leurs rangs de solides scoreurs, O'Neill termine au sommet avec 54 points ! Schroeder en a 35 et Jensen 31. Il faudra mobiliser les rangs face à la solide défense adverse.

Conférence orientale :



1ère série (1er-8ème) :



L'Ak Bars a réalisé une incroyable saison, quasi parfaite d'un bout à l'autre et s'adjuge la tête de la conférence orientale pour la deuxième année de suite avec une marge conséquante sur ses rivaux. Au premier tour il affronte le Torpedo qui est repassé en Orient cette année et qui devrait encore changer l'année prochaine.

Kazan a une formidable offensive menée par Stéphane Da Costa auteur d'une exceptionnelle saison de 57 points (27 buts et 30 assistances). Le Français est le 5ème compteur et le 3ème buteur de la ligue. Dawes a passé les 40 points, Galiev et Petrov sont plus loin. Le tandem de gardien Reideborn / Bilyalov se partage la cage mais il faudra un choisir un pour les séries. Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Da Costa et Kazan affrontent le Torpedo au premier tour

Le Torpedo a été bien placé toute la saison mais a finit par glisser à la huitième place durant l'hiver et doit croiser le fer avec l'intraitable leader. Lors des quatre rencontres de la saison régulière Kazan l'a emporté trois fois, Nijni Novgorod n'avait pu s'imposer 4-2 que lors de leur première partie.

Le club du cerf encaisse beaucoup de buts, Tikhomirov est-il un titulaire d'assez grande qualité ? Il aura fort à faire en séries. En défense l'Américain Wideman est exceptionnel mais il est bien esseulé. Par contre le grand atout de Nijni Novgorod c'est à l'offensive avec beaucoup de buts marqués, dont l'excellent Damir Jafyarov troisième compteur de la ligue avec 61 points ! Miele est aussi sur une très bonne année toute comme le rookie Chekhovitch l'une des révélations de la saison.

Le Torpedo a des atouts à faire valoir mais la machine verte est puissante et efficace et part donc largement favorite. Selon notre pronostic, Kazan devrait l'emporter en cinq parties. (Premier match de la série mercredi)



2ème série (2ème-7ème) : Avangard Omsk - Avtomobilist Ekaterinbourg : 60 - 40



L'Avangard a longtemps pu rivaliser avec la première place mais finit par rater le coche et termine deuxième. Il s'offre un duel pas forcément si facile, face à un adversaire qui reste dangereux avec beaucoup de qualités. Comme le montre les quatre parties disputées dans la saison entre les deux équipes, chacune en a gagné deux, celles devant ses partisans.

Omsk devra donc se méfier mais peut compter sur de grands atouts, notamment une offensive prolifique menée par quatre joueurs au dessus de 40 points ! Boucher, Tolchinsky, Zernov et Knight. La recrue de luxe, Kovaltchuk est déjà à 17 points en 16 matchs. La défense est solide, dirigée par Kaski, Emelin ou encore Pokka qui défendent bien la cage de Bobkov ou Hrubec.

L'Avangard a domicile va essayer de faire au mieux pour passer le premier tour en un minimum de matchs avant des affrontements qui s'annoncent tendus dans une conférence orientale extrêmement serrée et équilibrée.

L'Avtomobilist après un début de saison tonitruant a progressivement reculé, jusqu'à terminer à une décevante septième place. La fin de saison a été même particulièrement éprouvante avec de cinglant revers. Les playoffs sont un nouveau monde et il faudra faire table rase du passé et s'appuyer sur ses excellents élements pour passer un premier tour très relevé. Kovar est un gardien de premier ordre, et la défense poussée par Genoway, Vasilievsky ou l'inusable Tryamkin est solide. Makeyev meilleur pointeur de l'équipe avec 43 points peut aussi compter sur Holland, Macek ou Golychev un peu en retrait tout de même cette saison, et surtout sur l'increvable pavel Datsyuk, ressuscité avec 35 points cette saison !

L'Avtomobilist malgré son classement modeste est une équipe plus que solide qui pourrait créer pas mal de problème à son adversaire voire même créer la surprise dès le premier tour. Une série passionnante nous attend et le pronostic est difficile. Misons tout de même sur une victoire d'Omsk en six ou sept matchs. (Premier match de la série mardi)



3ème série (3ème-6ème) : Metallurg Magnitogorsk - Barys Nur-Sultan : 60 - 40



Le Metallurg après un départ doux s'est progressivement imposé comme une des meilleures équipes de l'Orient. Il termine donc troisième avec une série de 10 victoires de rang dans l'hiver tempérée par quelques défaites aux derniers matchs. En séries face au Barys, même adversaire que l'an dernier, Magnitogorsk tentera de ne pas faire comme l'année dernière.

Les Ouraliens pourront compter sur Olkinuora l'un des meilleurs gardiens de la ligue avec 93,5% d'arrêts, le géant Kochechkin est toujours aussi présent. La défense longtemps talon d'Achille de la formation a été resserrée cette année avec Yakovlev ou Zemchyonok par exemple. L'offensive peut compteur sur deux excellents joueurs impossibleà départager puisque Plotnikov et Beck ont terminé avec 43 points chacun. Chibisov auteur d'une saison remarquable ou encore Prokhorkin et Nestrasil seront à surveiller. Mozyakin reste dangereux avec ses 21 points en 38 matchs. metallurg.ru Le Metallurg croise le fer avec le Barys en playoffs

Magnitogorsk est taillé pour la victoire mais il faudra vite et bien rentrer dans la série qui les oppose à un adversaire toujours dangereux. Dans la saison régulière, les Métallurgistes ont gagné 3 des quatres recontres qui les opposaient aux Kazakhs, leur seule défaite fut en prolongation. Mais les playoffs sont un autre univers.

Le Barys après un début de saison un peu ralenti à cause de la crise sanitaire a bien su remonter pour terminer à une honorable sixième place. Nur-Sultan est une équipe difficile à manoeuvrer qui peut se montrer extrêmement efficace et hautement imprévisible, un cocktail parfait pour des playoffs réussis.

Ortio semble le titulaire désigné, cela semble curieux quand on voit les statistiques de l'impérial Karlsson. L'arrière-garde est menée de main de mâitre par Dietz, Blacker ou encore Orekhov mais ellle peut parfois exploser et il faudra qu'elle serre les rangs pour résister aux coups de marteau des métallurgistes. Les Sudéois Videll et Lilja trônent au sommet des pointeurs offensifs, mais les locaux Mikhaïlis et Starchenko ne sont pas là pour enfiler des perles.

Nur-Sultan ne part pas favori dans ce duel mais donnera tout pour essayer de briller et de passer le premier tour. Nous misons toutefois sur une victoire du Metallurg en six matchs. (Premier match de la série mardi)



Le Salavat Yulaev après une très bonne saison et une série de 9 victoires de rang en fin d'exercice n'a pu qu'accrocher la quatrième place tant la concurrence est rude. Une place qui lui offre un premier tour relevé, mais tous le sont en Orient. Face à une équipe du Traktor capable du meilleur comme du pire, il faudra être régulier. Durant les deux matchs de la saison régulière, chaque équipe l'a emporté une fois, mais Tchelyabinsk a du avoir recours à une prolongation.

La grande force d'Oufa c'est son offensive de feu, notamment le magicien Hartikainen deuxième meilleur pointeur de la ligue (64 points) et deuxième meilleur buteur (28 buts). Granlund et Manninen dépassent les 50 points ! Kadeikin et Kugrychev sont au dessus de 30 points. Derrière, on a d'excellent pointeur comme Larsen mais aussi de rudes gaillards comme Koledov ou Panin. La cage est toujours très bien défendue par Metsola, mais un peu moins éblouissant que la saison passée.

En face le Traktor a réalisé une bonne saison et se hisse à la cinquième place, mais en séries ce sera compliqué de se défaire d'une solide équipe bachkire, véritable bête à playoffs. Les ours tenteront le tout pour le tout et ont des arguments à faire valoir.

Tchelyabinsk encaisse assez peu de buts, Will est un titulaire efficace, bien secondé par un Fedotov qui monte en puissance. Défensivement, il y a du talent, s'il ne fallait en citer qu'un alors parlons de Bailen, véritable machine défensive mais aussi scoreur. Pilut ou encore Karpukhin sont de bons joueurs efficaces dans leur job. L'offensive s'appuie sur les talents tchèques, Hyka et Sedlak, mais Byvaltsev ou Kalinin se sont bien adaptés à l'uniforme noir à l'ours blanc. Le retour du jeune prodige Kravtsov fait aussi du bien et crée du jeu fluide et efficace.

Le Traktor peut-il créer la surprise ? C'est possible mais il faudra véritablement passer un mur vert et sans l'avantage de la glace en plus. Compliqué donc, c'est pourquoi nous pronostiquons une victoire d'Oufa en six rencontres. (Premier match de la série mercredi)





