Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le cerf à l'affut A l'Ouest la course aux bonnes places est très serrée, le Torpedo reste bien placé pour les réintégrer. Le Severstal passe quatrième, le Lokomotiv sixième, le Spartak reste 8ème. A l'Est, le Sibir glace Kazan et revient à la septième place khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/11/2021 à 21:00

Novossibirsk : 0-2

Iaroslavl - Magnitogorsk : 3-2

Tcherepovets - Ekaterinbourg : 3-2

Nijni Novgorod - Minsk : 4-0

Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 1-2 ap



KHL Le Torpedo écrase Minsk et reste proche de la 8e place

Le Torpedo qui reste sur une bonne victoire doit continuer d'amasser s'il veut rester au contact du groupe des 8, il reçoit Minsk qui reste sur deux défaites de suite dont une très lourde et qui a besoin de se relancer. Le premier tiers est plutôt aux mains des locaux, qui ouvrent la marque en powerplay, Tyanulin fonce au but et dévie parfaitement pour Chekhovitch qui pousse au fond. Le Torpedo domine très nettement la deuxième période et Jafyarov mène un raid solitaire, où il s'y reprend à deux fois pour déjouer Rybar et doubler la mise. Minsk sombre complètement au dernier tiers multiplie les fautes et ne sort plus de sa zone. Le Torpedo cogne de tous les côtés, Chekhovitch parvient à creuser l'avance en powerplay. Encore une fois en suppériorité, Chekhovitch complète le hat-trick et enfonce encore un peu plus les bisons. Tikhomirov blanchit avec 22 arrêts. Nijni Novgorod reste au contact, Minsk poursuit sa plongée et n'est plus que septième.

Le Severstal domine de justesse Ekaterinbourg pour une huitième victoire consécutive, nouveau record historique pour l'équipe en KHL, ce qui lui permet de grimper à la quatrième place occidentale ! Prince dévie le lancer de Da Costa et ouvre le score pour les visiteurs en supériorité mais le virevoltant Geraskin ne tarde pas à égaliser. Les sidérurgistes prennent le large au tiers médiant avec deux buts signés Pilipenko et Kodola. Un deuxième but de Prince permet de réduit le score mais pas d'égaliser.

Magnitogorsk continue son voyage occidental avec un déplacement chez le Lokomotiv qui a besoin de se racheter. Le premier tiers est équilibré et d'excellente facture, un powerplay en toute fin de période permet à Anisimov de donner l'avantage aux locaux. Le Loko démarre pied au plancher la deuxième période, Boucher et Polunin creusent nettement l'avantage local avant que Koshelev ne réduise l'écart à la mi-match. Le Metallurg cogne au dernier tiers, Zernov permet de recoller. Magnitka pousse de toutes ses forces mais ne peut revenir. Seulement la troisième défaite de l'année pour MMK, Iaroslavl repasse sixième.

Le leader, Saint-Pétersbourg continue de douter et s'incline une deuxième fois de suite, cette fois contre le Spartak qui maintient sa huitième place. Il ne faut que deux minutes en prolongation pour que Khokhlachyov prenne le meilleur sur le dernier défenseur, serve Loktionov au deuxième poteau, qui lui remet et que Khokhlachyov ne mette fin à la rencontre.



Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Säteri et le Sibir arrêtent Kazan

Kazan après deux défaites préoccupantes s'est un peu repris en déjouant le champion en titre, la réception du Sibir battu au dernier match, doit être l'occasion pour les Tatars de confirmer. Le premier tiers est solide de part et d'autres, les deux équipes se rendent coup pour coup mais les portiers ne cèdent pas et tiennent leur équipe dans le sens du vent. Après 20 minutes le score reste vierge. Les locaux commencent à dominer les débats au second tiers mais ils ne peuvent pas battre Säteri. Ils commettent deux fautes de suite et donnent aux Sibériens une belle chance, Cajkovsky de la bleue ne manque pas l'occasion d'ouvrir les compteurs. Kazan mitraille au dernier tiers mais ils ne peuvent déjouer Säteri qui blanchit avec 36 parades. Li s'enfuit en break dans la dernière minute et gagne son duel pour sécuriser la victoire de Novossibirsk. Le Sibir remonte à la septième place orientale grâce à cette bonne victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Ivan Chekhovitch (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Artyom Anisimov (Lokomotiv Iaroslavl)



