Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le champion en forme L'Avangard remporte le choc de la journée, le Traktor cartonne, Kazan repasse troisième, le Neftekhimik prend la septième place. A l'Ouest, le Dynamo repasse deuxième avec un triomphe, Iaroslavl assure en milieu de tableau, le Torpedo est 8e, le Vityaz se reprend khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/12/2021 à 21:00

Nijnekamsk : 4-5 ap

Vladivostok - Iaroslavl : 0-3

Tchelyabinsk - Tcherepovets : 6-1

Omsk - Magnitogorsk : 4-2

Kazan - Nur-Sultan : 5-3

Beijing - Nijni Novgorod : 0-4

Podolsk - Sotchi : 3-2 ap

Dynamo Moscou - Ekaterinbourg : 7-1



KHL L'Avangard domine le Metallurg et remonte encore

L'Avangard vainqueur difficilement à sa dernière sortie reçoit le Metallurg dans la même situation. Un choc oriental pour les amateurs de hockey russe. Goldobin lancé en break, marque entre ses jambes comme c'est devenu sa spécialité pour un premier but sublime côté ouralien. Dans la minute qui suit, Cehlarik derrière la cage glisse au deuxième poteau pour Prokhorkin qui égalise. Le tiers médiant est parfaitement équilibré, mais profiant d'un powerplay, Soshnikov donne l'avantage aux locaux. Dès le retour après une pénalité, Bryukvin et Cehlarik partent en break à deux contre un, le Russe lance, le Slovaque propulse le rebond au fond. Goldobin contourne la cage et vient marquer dans le but vide pour réduire l'écart. MMK pousse mais en vain, alors le gardien sort, Gritsyuk conclut dans la cage vide.

Le Traktor rebondit de la meilleure manière après sa lourde défaite, il surclasse Tcherepovets sur un score sans appel. Kvartsov, Pilut et Yarullin marquent chacun trois points dans cette partie.

Kazan s'est fait peur à domicile contre Nur-Sultan en étant mené au score pendant l'essentiel du match. En effet les deux premiers tiers sont aux mains du Barys. Mais au dernier vingt, les locaux inscrivent trois buts sans réplique pour s'adjuger la victoire et la troisième place orientale.

Nijnekamsk renverse une situation compromise à Khabarovsk et remporte le deuxième match en deux jours complétant le back-to-back. L'Amur après un bon début de match menait largement 4-1 après quarante minutes grâce notamment à un doublé de Tomasek, deux points de Fayzullin, Grebenchtchikov et Lenc. Mais au début du dernier tiers un 5+20 infligé à Vasiliev pour une charge dans le dos renverse complètement la donne. Sidorov et Gimatov marquent en suppériorité et relancent le match. L'effort tatar se poursuit et Sidorov égalise. En prolongation, Knot embarque tout le monde et sert en retrait Sexton qui complète le retour des loups qui grimpent à la septième place.



KHL Shipatchyov et le Dynamo atomisent l'Avto et repassent 2e

Le Dynamo Moscou a repris des forces et atomise Ekaterinbourg en plein doute. Son gardien recrue, Mattson a explosé contre la furia moscovite après à peine plus d'un tiers où il avait déjà encaissé 4 buts. Sergeyev marque quatre points, Voynov réalise trois mentions d'assistances, Shipatchyov compte deux points dont un but incroyable où il marque couché sur la glace. Wedin est également à deux points. Le club de la police monte à la deuxième place.

Le Lokomotiv rebondit en Orient en l'emportant nettement à Vladivostok qui rechute. Isayev blanchit avec 32 arrêts, Boucher et Barantsev marquent deux points. Un succès qui permet aux cheminots de monter d'une place.

Le Torpedo s'impose brillamment face à Beijing et grâce à cette victoire retrouve la huitième place occidentale. Jafyarov compte trois points dans cette victoire. Murygin blanchit avec 17 arrêts pour son premier jeu blanc de la saison.

Sotchi a mené à deux reprises dans cette rencontre face à Podolsk mais s'est fait remonter à chaque fois. Il a donc fallu avoir recours à une prolongation. Il faut moins d'une minute à Popov pour donner la victoire au Vityaz cette fois ci.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Sergeyev (Dynamo Moscou)

** : Ronald Knot (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Artyom Lukoyanov (Ak Bars Kazan)



