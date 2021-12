Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le classement se serre Le SKA l'emporte et se rapproche du sommet comme le Severstal. Les Jokerit repassent en tête suivit du CSKA. Le Lokomotiv assure en milieu de tableau, le Spartak repasse 7e. A l'Est, Oufa et Omsk se rapprochent du podium, le Traktor du sommet khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/12/2021 à 21:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 0-1

Magnitogorsk - Spartak Moscou : 2-3

Oufa - Vladivostok : 4-2

Tchelyabinsk - Beijing : 2-1 ap

Helsinki - Khabarovsk : 2-0

Tcherepovets - Podolsk : 3-1

Omsk - Riga : 4-1

Kazan - Nur-Sultan : 1-2

Iaroslavl - Novossibirsk : 3-2

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 2-3 ap



KHL Le SKA déjoue sur le fil l'Avtomobilist

Le SKA continue de revenir sur le haut de tableau avec un succè s arraché à Ekaterinbourg grâce à un unique but de Pylenkov à la mi-match qui convertit un rebond sur un premier lancer de Marchenko. Les locaux pressent mais ne peuvent déjouer Johansson qui blanchit avec 21 arrêts.

Le Severstal reste également à l'embuscade après avoir déjoué logiquement le Vityaz grâce notamment à un doublé de Pilipenko et deux assistances de Vovchenko.

Les Jokerit repassent premiers grâce à un bon succès obtenu contre Khabarovsk par un blanchissage de Juvonen et ses 18 arrêts.

Le CSKA retrouve la deuxième place en battant son frère ennemi du Dynamo sur le fil. Les policiers menaient pourtant 2-0 à l'entame du dernier tiers mais comme toujours ils n'ont pas su tenir leur avance et se font rejoindre à 1 minute du terme. En prolongation, Nesterov donne la victoire à l'armée rouge.

Le Lokomotiv reste bien calé au chaud en franchissant le mur de neige de Novossibirsk. Un excellent début de partie permet aux locaux de mener 2-0 en six minutes. Le Sibir débloque son compteur au tiers médiant mais dans la minute qui suit, Boucher redonne le large aux cheminots. Les visiteurs recollent mais ne parviennent pas à égaliser.

Le Spartak remporte une précieuse victoire à l'extérieur sur la glace du leader, Magnitogorsk. Deux buts de Vishnievsky permettent aux Moscovites de mener par deux fois mais les locaux parviennent à égaliser à chaque fois. Finalement le powerplay spartakiste leur permet de repasser devant au dernier tiers. Le renard pousse mais ne peut revenir.



KHL L'Avangard triomphe de Riga

Omsk se ressaisit bien en dominant nettement Riga pourtant la partie n'a pas été simple pour les Sibériens. Lorito ouvre le score en premier tiers sur un powerplay. L'Avangard surdomine mais ne parvient pas à revenir jusqu'au début du dernier tiers. Un doublé de Gritsyuk dans la même minute permet de renverser complètement le score. Kablukov ajoute un troisième but dans la minute suivante, Riga est coulée. Kaski en powerplay alourdit la marque. Une victoire qui permet au champion en titre de se rapproche du podium.

Oufa grignotte aussi l'écart qui la sépare de la troisième place en déjouant Vladivostok. Ekaterinbourg -: 0-1Magnitogorsk -: 2-3- Vladivostok : 4-2- Beijing : 2-1 ap- Khabarovsk : 2-0- Podolsk : 3-1- Riga : 4-1Kazan -: 1-2- Novossibirsk : 3-2- CSKA Moscou : 2-3 apLecontinue de revenir sur le haut de tableau avec un succè s arraché àgrâce à un unique but deà la mi-match qui convertit un rebond sur un premier lancer de. Les locaux pressent mais ne peuvent déjouerqui blanchit avec 21 arrêts.Lereste également à l'embuscade après avoir déjoué logiquement legrâce notamment à un doublé deet deux assistances deLesrepassent premiers grâce à un bon succès obtenu contrepar un blanchissage deet ses 18 arrêts.Leretrouve la deuxième place en battant son frère ennemi dusur le fil. Les policiers menaient pourtant 2-0 à l'entame du dernier tiers mais comme toujours ils n'ont pas su tenir leur avance et se font rejoindre à 1 minute du terme. En prolongation,donne la victoire à l'armée rouge.Lereste bien calé au chaud en franchissant le mur de neige de. Un excellent début de partie permet aux locaux de mener 2-0 en six minutes. Le Sibir débloque son compteur au tiers médiant mais dans la minute qui suit,redonne le large aux cheminots. Les visiteurs recollent mais ne parviennent pas à égaliser.Leremporte une précieuse victoire à l'extérieur sur la glace du leader,. Deux buts depermettent aux Moscovites de mener par deux fois mais les locaux parviennent à égaliser à chaque fois. Finalement le powerplay spartakiste leur permet de repasser devant au dernier tiers. Le renard pousse mais ne peut revenir.se ressaisit bien en dominant nettementpourtant la partie n'a pas été simple pour les Sibériens.ouvre le score en premier tiers sur un powerplay. L'Avangard surdomine mais ne parvient pas à revenir jusqu'au début du dernier tiers. Un doublé dedans la même minute permet de renverser complètement le score.ajoute un troisième but dans la minute suivante, Riga est coulée.en powerplay alourdit la marque. Une victoire qui permet au champion en titre de se rapproche du podium.grignotte aussi l'écart qui la sépare de la troisième place en déjouant Les Bachkirs ont mené la danse toute la partie grâce à deux points de Manninen, Shmelyov et Granlund et on réussit à bien gérer le retour de l'Admiral.

Le Traktor rejoint la première place mais avec trois matchs d'avance, grâce à un laborieux succès contre Beijing. Malgré un doublé de Tkachyov, les locaux n'ont pu l'emporter dans le temps réglementaire, Yip et Foo répondant côté chinois. En prolongation, les étrangers de Tchelyabinsk font la différence, Bailen récupère et lance Sedlak qui contre à toute allure, sert Hyka qui vient conclure la partie d'un lancer en pleine lucarne.

Le Barys continue de se replacer dans la course aux playoffs en l'emportant à Kazan. Pourtant très malmenés, les Kazakhs ont mené 2-0 grâce à Lilja et Shestakov. Devant les filets, Ortio virevolte pour tenir les siens devant et ne cède qu'une fois en toute fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Pilipenko (Severstal Tcherepovets)

** : Lars Johansson (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Dmitri Vishnievsky (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo