Le CSKA Moscou, avec ses capitaux très importants, se qualifie pour sa quatrième finale, la troisième de suite (en évacuant 2020) : décidemment toujours pas le moindre suspense du côté de l'Occident. Dernier champion en titre après la saison blanche, le CSKA est à la "défense" de son titre pourait-on dire pour le club le plus titré au monde.



Encore une fois, le club de l'armée rouge a réalisé une excellente saison où il a surclassé tout le monde, terminant premier à l'Ouest et dans la toute la ligue. En playoffs, le CSKA balaye sèchement son rival de la capitale le Spartak Moscou au premier tour. La deuxième marche a été bien plus dure à franchir avec une opposition excellente du Lokomotiv qui ne s'incline qu'au bout de sept parties disputées jusqu'à l'arrachée. En finale de conférence contre Saint-Pétersbourg, les Moscovites ont parfaitement démarré avec trois victoires de suite, mais ils perdaient les deux matchs qui suivaient. Le spectre de la remontée planait sous les casques mais le CSKA s'évite un septième match décisif en s'imposant 2-0 lors de la sixième rencontre. Un bon parcours pour les hommes de Nikitin qui devront garder le rythme pour la grande finale 2021.

KHL Le CSKA en course pour sa propre succession ?

Dans les buts, Johansson s'est montré particulièrement efficace voire carrément impénétrable. 96,1% d'arrêts, 1 but encaissé par match et 6 blanchissages, une énorme performance qui devrait bien aider encore en finale. La défense fait son boulot pour épauler le gardien et peut même assister l'offensive comme Robinson qui a déjà marqué 2 fois et compte 8 points. L'offensive fait tourner les têtes, Okulov meilleur pointeur est déjà à 16 points, Shalunov à 15, Mamin à 11. Slepychev, Loktionov ou Leipsic complètent une attaque dangereuse sur toutes les lignes.

Avangard Omsk :

Hartley emmène une fois encore ses hommes jusqu'à la finale. Après une saison très réussie et une deuxième place acquise de haute lutte, l'Avangard a réalisé d'excellents playoffs. Les Sibériens ont écarté l'Avtomobilist en cinq parties au premier tour, et le Metallurg Magnitogorsk en six au deuxième. Le niveau augmentant, il a fallu un match de plus à chaque fois, logiquement c'est en sept parties que Omsk défait Kazan en finale de conférence avec un drôle de record, quatre victoires à l'extérieur et zéro à "domicile". Une qualification réussie, sans fausse note, il reste une étape et la plus importante à franchir.

Šimon Hrubec s'est révélé un excellent titulaire durant ces playoffs avec 95,4% d'arrêts, 1,43 but encaissé par match et 3 blanchissages. La défense assure bien et malgré quelques trous d'air a su être corrigée au fur et à mesure des séries. Elle n'hésite pas à se porter vers l'avant et canonner de la bleue voire marquer au besoin, Kaski, Bereglazov ou Pokka sont des assurances tous risques côté Omsk. L'offensive est la meilleure des playoffs, Tolchinsky est le meilleur compteur des séries avec 16 points. Boucher et Knight sont sur le podium au dessus de 10 points, Kovaltchuk ne sent pas le poids des années. Les jeunes gachettes comme Semyonov et Kostin sont très efficaces et le rookie Chinakhov toujours très dangereux, tout comme les accélérations supersoniques de Zernov.

Omsk semble rodé dans ces playoffs et peut bien espérer aller au bout si les Eperviers restent sur leur recette habituelle qui a déjà tant fonctionné.

CSKA Moscou (1er en Occident) - Avangard Omsk (2e en Orient) : 55% - 45%



Dans cette finale, remake pas inattendu de 2019, avec deux des meilleures équipes de la saison qui ont toutes deux livré des playoffs exceptionnels, chacune a ses avantages. Il nous semble difficile de déterminer un vainqueur au niveau des pronostics.

Le CSKA démarre à domicile et cela peut être un grand avantage même si la finale de conférence orientale a montré que cela pouvait n'avoir aucune incidence. Les Moscovites sont peut être moins fatigués avec deux matchs de moins, mais ils sont peut être aussi moins dans le rythme. L'opposition de style est importante, il nous semble toutefois que le CSKA peut être légèrement favori. Il espére rééditer son balayage de la finale 2019 mais il est certain que l'Avangard prévenu ne se laissera pas faire et cherchera à rendre la monnaie à l'armée rouge.

Très efficace offensivement, l'équipe de Nikitin est très hermétique défensivement, ce qui est son principal atout. L'armée rouge est également réaliste et trouve la faille quand il faut. Il faudra réduire les fautes pour éviter de se mettre en danger. Du sérieux, de la concentration et de la solidité devraient lui permettre peut être de l'emporter au bout du bout.

L'Avangard n'aura pas l'avantage de la glace mais Hartley et sa bande n'en ont pas eu besoin pour se défaire de Kazan, claironné comme favori au titre depuis le début de la saison. Omsk est solide défensivement grâce à son cerbère mais c'est l'offensive son point fort, le danger peut venir de n'importe où. Des atouts indéniables pour remporter une finale. Les déplacements ne seront pas long, puisque les Eperviers sont toujours expatriés dans la banlieue de Moscou.

Duel des contraires entre la meilleure défense moscovite (21 buts encaissés) et la meilleure attaque omskienne (46 buts marqués). Celui qui fera céder l'autre dans sa spécialité, offensive ou défensive, sera champion.

Une sacrée opposition pour une finale de très grande qualité, entre un Avangard de retour en finale pour enfin décrocher le cosmos et un CSKA habitué à cet exercice depuis quelques années et toujours l'épouvantail gonflé de roubles de la KHL.

Cette grande finale (qui commence dimanche) promet d'être belle, disputée, de très grande intensité et sans doute, espérons le, longue.

Le vaisseau Vostok de Yuri Gagarin se posera-t-il en Sibérie, bien que les Sibériens jouent dans la banlieue moscovite, ou bien se dirigera-t-il de nouveau sur les bords de la Moskova pour honorer la capitale de la Fédération de Russie ?