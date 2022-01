Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le froid est chaud Le Sibir enchaîne une nouvelle victoire pour conforter sa bonne place. Kazan et Oufa l'emportent. A l'Ouest, le SKA repasse premier, le Spartak continue de grimper, Minsk s'accroche dans le bon groupe. khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/12/2021 à 21:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 1-3

Novossibirsk - Nijnekamsk : 3-2 ap

Nur-Sultan - Oufa : 1-2

Ekaterinbourg - Kazan : 1-5

Iaroslavl - Spartak Moscou : 2-4

Minsk - Magnitogorsk : 1-0



hcsibir.ru Le Sibir domine Nijnekamsk et reste en forme en hiver

Le Sibir bien calé à la sixième place reçoit le Neftekhimik qui le suit, un duel intéressant en vue de la qualification pour les playoffs. Le premier tiers est plutôt dominé par les visiteurs qui finissent par ouvrir la marque à la fin d'icelui. Poryadin dans l'angle met une magnifique passe en retrait à l'aveugle entre ses jambes jusqu'à Mityakin qui n'a plus qu'à déjouer le portier à bout portant. Au tiers médiant, Schenfeld lancé en break fait une passe millimétrée à Sharov qui égalise salué par la foule. Le Sibir hausse le ton au dernier vingt, une combinaison magnifique permet aux locaux de prendre les devants. Li sert dans l'axe Alanov qui reprend victorieusement. Joie de courte durée pour les locaux, dans la foulée, le nouveau sniper des loups, Lechtchenko égalise. Il faut disputer une prolongation et c'est encore un superbe enchaînement du club au flocon de neige qui solutionne tout. Litovchenko contre à toute allure, il dévie parfaitement au second poteau pour Jokipakka qui donne la victoire aux Sibériens, plus que jamais sixièmes.

Kazan cartonne et enfonce encore un peu plus Ekaterinbourg qui sombre une fois encore. Barberio et Lukoyanov comptent deux points chacun. Un succès qui permet aux Tatars de conforter leur troisième place.

Oufa s'impose à Nur-Sultan grâce à un doublé de Shmelyov, pour reprendre sa marche en avant après une défaite au dernier match. Les Kazakhs ne peuvent prendre de l'avance sur le groupe des mal classés.



KHL Le SKA l'emporte et repasse premier à l'Ouest

Le SKA s'impose logiquement à Vladivostok après avoir souffert au premier vingt et avoir été mené par un but de Khamidullin. Les visiteurs renversent ensuite la tendance et parviennent à marquer trois fois face à un Admiral qui ne baissera jamais les bras. Une victoire qui permet aux Pétersbourgeois de repasser premiers mais avec un match supplémentaire.

Nouveau succès pour le Spartak qui continue de remonter très vite, il domine Iaroslavl, son prédecesseur au classement et du coup se rapproche. Deux premiers tiers bien maîtrisés donnent 3-0 aux Spartakistes. Le Loko refait son retard au dernier vingt et remonte à 3-2. Il pousse de toutes ses forces pour revenir, sort son gardien, mais en vain. Les visiteurs concluent même en cage vide pour la beauté du geste.

Minsk suit le rythme avec une victoire contre le leader oriental, Magnitogorsk. Un unique but de Demkov a suffit aux Biélorusses puisque Rybar repousse les 35 lancers adverses et blanchit. Le Metallurg chute de nouveau mais se retrouve la première équipe à composter son billet pour les playoffs, avant même la fin d'année



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shmelyov (Salavat Yulayev Oufa)

** : Patrik Rybar (Dinamo Minsk)

* : Artyom Lukoyanov (Ak Bars Kazan)



