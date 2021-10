Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le froid revient Le Sibir se reprend et se relance dans le bas de tableau, le Traktor assure en haut de tableau, Kazan reste bien placé. A l'Ouest, le Lokomotiv reste bien calé dans le milieu de tableau, le Severstal entre dans les 8 khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/10/2021 à 21:00 Tweeter

Novossibirsk - Minsk : 3-2

Nur-Sultan - Iaroslavl : 1-4

Tchelyabinsk - Ekaterinbourg : 4-3 TAB

Kazan - Omsk : 3-2

Tcherepovets - Riga : 2-0



hcsibir.ru Le Sibir de Korotkov se reprend en dominant Minsk

Le Sibir en difficultés après quatre défaites de suite reçoit Minsk, équipe en forme de l'autre conférence. Un rapide powerplay permet aux Biélorusses de mener la danse, Strömwall canonne, le palet monte, rebondit sur les défenseurs, ricoche sur le gardien, le lobe et finit au fond. A quatre contre quatre, Voronin lancé en break double la mise. Korotkov lutte à la bleue, s'empare du palet, contre et gagne son duel pour réduire la mise. 20 secondes plus tard, Sharov dévie au fond pour égaliser. Dans l'ultime minute du tiers, Shore se promène dans la défense visiteuse, sert Kruchinin en retrait qui lance, son tir est dévié par Setdikov, le Sibir prend les devants. Le deuxième tiers équilibré ne voit pas de nouveau but. Minsk presse en dernier acte pour revenir mais Säteri garde porte close. Novossibirsk se relance et revient dans la course aux 8.

Le Traktor remporte sur le fil le derby de l'Oural face à Ekaterinbourg et recolle à la première place. Les deux rivaux se sont rendus coup pour coup pour rester dos à dos tout le match. Belousov marque un doublé côté visiteurs. Aux tirs au but le Traktor finit par l'emporter.

Kazan remporte un classico oriental contre Omsk. Les Tatars ont mené toute la rencontre et ont su résister au retour de leur adversaire. Cehlarik revenu de blessure a marqué un but mais cela n'a pas suffit au champion en titre pour égaliser.



severstalclub.ru Shostak blanchit Riga, le Severstal passe 8ème

Le Severstal jouait un match très important devant ses partisans contre Riga pour entrer dans le bon groupe. La première période est sans but mais les sidérurgistes dominent nettement le second. En powerplay, Nättinen dévie au fond pour permettre aux locaux de mener logiquement. Tcherepovets continue de dominer et toujours en supériorité, Stenqvist dévie parfaitement pour Vovchenko qui double la mise. Shostak blanchit avec 25 arrêts. Victoire clé pour le Severstal qui s'empare de la huitième place.

Le Lokomotiv assure une belle victoire à Nur-Sultan. Un bon début de match permet à Anisimov puis à Shalunov en powerplay de donner une avance confortable aux visiteurs après deux tiers. Dès l'entame du deuxième tiers le Barys réduit la marque. Le Lokomotiv pousse la chaudière en fin de partie et ajoute encore deux buts pour une victoire confortable qui lui permet de loucher sur la quatrième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Bailen (Traktor Tchelyabinsk)

** : Konstantin Shostak (Severstal Tcherepovets)

* : Maksim Shalunov (Lokomotiv Iaroslavl)



