KHL : Le leader glacé Le Sibir s'offre sèchement la peau du leader, du coup Omsk victorieux se rapproche, l'Admiral revient dans les 8, le Traktor gagne enfin. Le Torpedo cartonne, Helsinki et le Lokomotiv se replacent bien Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/12/2019 à 21:00

Vladivostok - Minsk : 5-1

Pékin - Nijni Novgorod : 2-7

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 2-1 ap

Kazan - Novossibirsk : 0-3

Iaroslavl - Tcherepovets : 3-2

Omsk - Oufa : 2-1

Helsinki - Riga : 5-3



Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Kazan pris dans la neige du Sibir

Kazan leader incontesté de l'Orient reçoit le Sibir qui doit toujours batailler pour rester dans les places qualificatives. Les Tatars dominent le premier tiers mais le score reste vierge. La partie s'équilibre au deuxième vingt et Romantsev donne l'avantage aux Sibériens en powerplay. A cinq minutes du terme Sharov glisse à Puustinen qui double la mise dans un silence glacial. Yakovlev creuse définitivement la marque en cage vide et Krasikov blanchit avec 33 arrêts. Net succès du Sibir qui s'empare de la cinquième place orientale.

Omsk s'impose face à Oufa dans le gros choc de la journée grâce à deux points de Voynov et du coup se rapproche du sommet de l'Orient.

L'Admiral reprend la mer en noyant Minsk dans un match à sens unique. Almqvist ouvre la marque au premier tiers avant que l'Admiral ne fasse feu de tous ses canons au deuxième en marquant pas moins de quatre fois. Bakos marque trois points et Ljungh deux. Une belle victoire qui permet à Vladivostok de revenir à la huitième place orientale.

hctorpedo.ru Bocharov et le Torpedo brillent à Pékin

Le Torpedo en difficultés et désormais huitième se déplace à Pékin pour tenter de rebondir. Un bon premier tiers des Chinois leur permet de menr 2-1. En dix secondes à la reprise, Bocharov égalise et Ilyin donne l'avantage aux visiteurs, le match est complètement changé. Szczechura et Barantsev marquent à leur tour pour asseoir la domination des visiteurs et la déroute des locaux. Le Cerf marque encore deux fois dans l'ultime tiers pour s'imposer en fanfare. Schroeder s'offre trois points dans cette partie. Nijni Novgorod s'offre un peu d'air mais reste 8e.

Les Jokerit prennent la troisième place après un succès logique contre Riga. Dans ce match, O'Neill marque deux buts, Lehtonen 3 points.

Victoire étriquée pour le Lokomotiv dans le derby face à Tcherepovets, mais grâce à ces deux points il s'empare de la cinquième place. Un doublé de Pääjärvi a bien aidé les coéquipiers de Da Costa, qui signe deux assistances dans cette partie, pour l'emporter.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mikko Lehtonen (Jokerit Helsinki)

** : Martin Bakos (Admiral Vladivostok)

* : Alekseï Krasikov (Sibir Novossibirsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

