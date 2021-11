Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le Leopard remonte toujours Sotchi confirme sa remontée au général. Les verts s'imposent sans encaisser en Occident et restent troisièmes et quatrièmes. khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/11/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa : 0-2

Spartak Moscou - Kazan : 0-1

Sotchi - Nur-Sultan : 5-2



hcsochi.ru Sotchi bat nettement le Barys et poursuit sa remontée

Sotchi qui montre un bien meilleur visage reste sur un lourd revers avant la trêve et espère rebondir face au Barys qui a glissé hors des huit premiers orientaux et qui veut y revenir le plus vite possible. Nikolayev dans l'angle remet devant la cage, le puck ricoche sur un défenseur kazakh et finit au fond, une ouverture du score bien chanceuse pour les locaux. Mais ils doublent la mise dans la foulée, Lipon remet dans le slot pour Melnitchenko qui nettoie la lucarne. Dès la reprise, Glotov contourne la cage mais bute sur Ortio qui s'est jetté dans l'angle, le palet traîne et Gordin le propulse au fond. Nur-Sultan refait surface et profite d'un powerplay pour débloquer son compteur grâce à Valk. En fin de tiers médiant, Starchenko en solitaire rapproche le score. Le dernier tiers voit le Leopard reprendre sa course. Lipon emporte tout le monde et parvient à battre le portier d'un tir à ras la glace. Les esprits s'échauffent et Sotchi se retrouve en double powerplay, Michtchenko marque à son tour pour élargir l'avance locale. Les sudistes sont à leur tour double pénalisés mais ils tiennent leur avance jusqu'au bout. Sotchi signe une cinquième victoire en sept matchs et poursuit sa remontée en direction de la zone des huit. Les Kazakhs échouent à se rapprocher du même groupe dans l'autre conférence.



KHL Metsola blanchit le Torpedo avec 39 arrêts

Nijni Novgorod voit sa série de victoires s'arrêter à domicile face à Oufa qui s'impose logiquement sur les rives de la Volga. Un doublé de Sakari Manninen a suffit aux Bachkirs pour remporter la victoire. Metsola repousse les 39 lancers locaux et blanchit. Le Salavat Yulayev conforte sa troisième place en Orient. Le Torpedo échoue à refaire son retard sur les 8.

Kazan reste quatrième grâce à un succès serré obtenu dans la capitale face au Spartak. Les Moscovites ont surdominé la partie mais n'ont jamais pu déjouer Bilyalov qui a été impérial en repoussant les 34 lancers locaux et blanchit. Dynyak marque l'unique but de la rencontre après moins d'un quart d'heure de jeu.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Melnitchenko (Leopard Sotchi)

* : Timur Bilyalov (AK Bars Kazan)

* : Timur Bilyalov (AK Bars Kazan)



