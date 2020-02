Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : le Leopard se rapproche Sotchi se rapproche encore un peu des playoffs mais le Torpedo et le Vityaz limitent la casse. Le Spartak impressionne. L'Amur rate une belle occasion de recoller à la 8e place tandis que l'Avto reste bien positionné sur le quatrième fauteuil. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/02/2020 à 21:00 Tweeter

Riga : 1-2 TAB

Ekaterinbourg - Novossibirsk : 3-1

Saint-Pétersbourg - Nijni Novgorod : 3-2 TAB

Spartak Moscou - Kazan : 6-3

Sotchi - Podolsk : 3-2 ap



hcsochi.ru Sotchi s'impose à domicile et se rapproche des séries

Sotchi qui cavale derrière les playoffs reçoit le Vityaz qui peine à sécuriser sa place au chaud et reste à portée de son adversaire du jour, match capital donc en vue des séries. le premier tiers est à l'avantage des locaux, Lugin contrôle et sert plein axe Lechtchenko qui colle au fond dans une clameur. Podolsk profite d'un powerplay pour égaliser par son capitaine, Syomin. Le Chevalier charge et sa domination est récompensée dès la reprise par un but de Jerabek qui met les siens devant. A peine une minute plus tard, Mosalyov résiste à la défense banlieusarde et égalise. Les locaux dominent mais le score reste identique jusqu'au bout. En prolongation Moiseev en break passe tout près de donner la victoire aux visiteurs mais Nalimov s'interpose à bout portant. Strömvall récupère la rondelle part dans l'autre sens et donne la victoire au Leopard. Sotchi réduit l'écart d'un point avec la huitième place et n'en a plus que quatre de retard avec trois matchs à joueur, tout est possible mais il faudra jouer serré. Podolsk prend un point précieux mais n'est toujours pas sauvé.

Le SKA a peiné pour se défaire du Torpedo et doit l'emporter en prolongation grâce à Barabanov. Nijni Novgorod arrache un point précieux qui lui permet de rester à quatre longueurs du gouffre, une de moins qu'avant ce match toutefois. De plus, les Cerfs ont un match de joué en plus que leurs deux concurrents de Podolsk et de Sotchi.

Le Spartak fait une démonstration de force en surclassant de nouveau Kazan, leader oriental. Galimov marque deux buts et trois points, Daugavins, Nikontsev, Khokhlachyov et Fyodorov en comptent deux. La quatrième place est à portée pour le club du peuple.

Khabarovsk avait à domicile une occasion en or de recoller à la huitième place en recevant Riga, raté ! Le match est plutôt équilibré et le score reste à un partout. Aux tirs au but seul Redlihs marque et donne la victoire aux Lettons. Un point très précieux bêtement perdu pour les tigres, cela pourrait coûter cher dans une lutte aussi serrée.



L'Avtomobilist, quatrième reçoit Novossibirsk 5e qui peut recoller en cas de victoire, duel très important en vue des séries donc. Les locaux l'emportent logiquement grâce notamment à deux points d'Holland et maintiennent donc à la dernière place de ceux qui recevront, le Sibir qui compte un match de retard peut encore revenir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ansel Galimov (Spartak Moscou)

** : Jarno Koskiranta (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Peter Holland (Avtomobilist Ekaterinbourg)



