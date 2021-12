Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le podium retrouvé Oufa s'impose très nettement et retrouve la troisième place, avec un match d'avance cependant khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/12/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa - Sotchi : 5-0



KHL Metsola blanchit, Oufa cartonne et repasse 3e

Le Salavat Yulayev qui se relance et qui peut même espérer revenir troisième en cas de victoire, reçoit Sotchi qui continue sa course pour raccrocher les wagons. - Sotchi : 5-0Lequi se relance et qui peut même espérer revenir troisième en cas de victoire, reçoitqui continue sa course pour raccrocher les wagons.

La partie commence mal pour les locaux pénalisés dès la premire minute. Mais ils parviennent à tenir et mieux encore, ils sortent le palet de la zone et Sannikov lance au loin pour Kulyomin qui sort de prison et seul en break vient cueuillir Hellberg pour ouvrir les compteurs verts (1-0).

Oufa continue de mettre la pression sur le but adverse et domine clairement les débats. Logiquement le verrou cède une seconde fois. Tikhonov emporte tout le monde en contre, il tente de centrer mais le palet est dévié par le patin d'un défenseur et lui revient dans la palette, il l'expédie alors au fond (2-0).

Le Leopard sonné après ce premier tiers, inverse la tendance au deuxième et montre les crocs. Metsola multiplie les sauvetages pour tenir le double avantage de son équipe. Sur un contre, à deux contre un, Tikhonov dévie parfaitement au second poteau pour Pimenov qui double la mise d'une reprise imparable (3-0).

Sotchi tente encore tout le tiers médiant de débloquer son compteur mais sans succès face au bouillant portier finlandais. Dès la reprise les visiteurs encaissent un nouveau but et poursuivent leur chute sans retour. Granlund derrière la cage transmet le disque plein axe à Manninen qui lance au fond (4-0).

Sotchi pousse pour sauver la face, mais même en powerplay, rien y fait, Metsola reste intraitable sur sa ligne de but et ne laisse rien passer. Le temps file à toute vitesse et sans trop qu'on comprenne pourquoi, Nazarov décide de sortir son gardien alors qu'il est mené 4-0. Panin en profite pour marquer en cage vide et alourdir encore la marque en cage vide (5-0).

Très nette victoire des Bachkirs qui remontent à la troisième place mais avec un match de plus, Metsola blanchit avec 23 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Juha Metsola

** : Viktor Tikhonov

* : Philip Larsen



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

