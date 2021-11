Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le sourire du dragon Le Red Star Kunlun retrouve la victoire et quitte la dernière place, le Barys se relance vers les 8, tandis que Kazan recolle au podium. A l'Ouest le Dynamo prend la deuxième place et le Spartak la septième khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/11/2021 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan : 3-4 ap

Nijni Novgorod - Kazan : 2-3 ap

Podolsk - Beijing : 2-3 ap

Dynamo Moscou - Oufa : 3-1

Helsinki - Spartak Moscou : 2-4



hcvityaz.ru Beijing domine le Vityaz et quitte la dernière place

Beijing se relance en remportant une victoire tendue contre le Vityaz dans le duel des derniers de chaque conférence. La partie commence vite côté local, Volodin drible les deux défenseurs chinois et mystifie Lazushin d'un bon mouvement pour ouvrir rapidement la marque. Moins d'une minute plus tard, Goncharov dans l'angle pousse contre le portier et parvient à glisser derrière la ligne pour doubler la mise. KRS réagit rapidement et Spencer Foo profite d'un rebond concédé par le portier local pour réduire la marque peu après. Podolsk domine nettement le jeu mais ne peut reprendre de l'air au tableau d'affichage. Kunlun revient bien au dernier tiers et ses efforts sont récompensés. Riche met devant la cage où Nicholls pousse au fond pour égaliser. Dans l'ultime minute de la prolongation, Sproul parvient à servir Parker Foo lancé en profondeur, il pousse au fond et donne la victoire aux siens. Le Red Star quitte la dernière place orientale.

Le Barys retrouve la victoire en s'imposant difficilement sur la glace de Tcherepovets. Les sidérurgistes ont pourtant mené la danse durant une bonne partie de la rencontre, mais les visiteurs sont parvenus à revenir au score à deux reprises. Il faut donc disputer une prolongation pour connaître le nom du vainqueur. A la toute fin de celle-ci les locaux sont pénalisés, Valk envoie un coup de canon au fond à 15 secondes du terme de l'overtime. Nur-Sultan se rapproche de la 8ème place.

Kazan enchaîne une quatrième victoire consécutive et rejoint a égalité la troisième place en s'imposant sur un score serré à Nijni Novgorod. Un bon début de match permet aux Tatars de mener 2-0. Les locaux ne désarment pas et parviennent à égaliser. Dans la dernière minute de la prolongation, Petrov donne la victoire à Kazan.



KHL Le Dynamo domine Oufa et passe deuxième à l'Ouest

Le Dynamo Moscou qui reste sur quatre victoires de suite contre de solides adversaires, poursuit son challenge avec la réception d'Oufa, troisième en Orient et qui s'est imposé sur ses deux dernières parties. Les policiers dominent la première période mais ne parviennent pas à marquer. Ils subissent une belle leçon de réalisme puisqu'alors qu'ils sont en powerplay, Tikhonov chipe le palet à la bleue, part en contre et ouvre la marque. Rashevsky égalise dès la reprise du jeu au tiers médiant. La domination bleue et blanche se poursuit, en poowerplay Sergeyev de la bleue donne l'avantage à son équipe. Oufa tente de revenir au dernier tiers, en vain. Shipatchyov conclut en cage vide pour une cinquième victoire consécutive du Dynamo, désormais deuxième en Occident.

Le Spartak enchaîne une deuxième victoire consécutive et surtout avec panache en dominant les Jokerit, leaders. La partie avait pourtant mal commencé pour les Moscovites, menés 2-0 après vingt minutes. Avtsin débloque le compteur du peuple dans la toute fin de la deuxième période. Le Spartak égalise dès la reprise. En fin de match il réussit à passer devant grâce à Drozdov qui conclut une bonne contre-offensive, avant de conclure en cage vide. Un bon succès pour les Spartakistes qui grimpent à la septième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Starchenko (Barys Nur-Sultan)

** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

* : Spencer Foo (Kunlun Red Star)



