Dynamo Moscou : 2-6

Nijni Novgorod - Saint-Pétersbourg : 3-2

Podolsk - Ekaterinbourg : 3-4 TAB

Minsk - Kazan : 5-2

Riga - Iaroslavl : 0-4



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Le Lokomotiv fait sombrer Riga

Le Lokomotiv présente un début de saison plutôt timide, il tente de se relancer face à Riga qui cherche à arrêter de faire du yoyo. Les locaux sont pénalisés d'entrée, Shalunov fait mine de contourner la cage mais glisse au second poteau où Kayumov n'a plus qu'à pousser au fond. Dans la minute suivante, Boucher fait une longue passe jusqu'à Alekseyev, lancé en break il gagne son duel et double la mise. Riga coule et commet une faute dans la foulée, la sanction tombe immédiatement. Boucher dépose une offrande au second poteau où Ivanov pousse au fond. Machovsky quitte la cage lettone remplacé par Mattsson. Riga continue de souffrir, encore pénalisé, il encaisse un quatrième but. Boucher lance, le portier suédois repousse dans l'axe, Kraskovsky reprend victorieusement. Le Loko gère tranquillement son avance, le Dinamo tente de revenir mais Pasquale tient bon et blanchit avec 24 arrêts. Iaroslavl reprend confiance et remonte au général, pour Riga tous les voyants sont déjà au rouge.

Nouvelle nette victoire du Dynamo Moscou, dernier invaincu à l'Ouest, à Khabarovsk ce qui lui permet de reprendre la tête de la conférence. Ce sont les jeunes loups qui ont fait la différence, Chebykin s'offre un tour du chapeau, Rashevsky deux assistances, Novikov deux points dont son premier but. Ils ont été bien aidé par les vieux lions, Voynov et ses trois assistances, Eryomenko et ses 24 arrêts.

Le Torpedo s'offre une victoire de confiance face à Saint-Pétersbourg grâce à un bon début de rencontre. Le premier tiers maîtrisé, notamment les powerplays, permet aux locaux de mener 3-1 grâce à un doublé de Hrivik. Nijni Novgorod gère ensuite bien sa barque et parvient à se maintenir devant. Murygin, de retour au jeu après avoir vaincu le cancer, a fait son grand retour en match officiel, pour le dernier tiers. Il repousse les 7 lancers pétersbourgeois qui lui ont été adressés durant ce tiers et n'accorde pas de but.

Minsk continue de performer et assène une nouvelle désillusion à Kazan. Au premier tiers, Strömwall guide les locaux, mais un bon deuxième tiers voit les Tatars renverser la situation, Burmistrov égalsie puis Kagarlitsky donne l'avantage. Kazan sombre au dernier tiers, Strömwall marque son deuxième but du jour, Alistrov signe un doublé, Minsk remporte son troisième succès de la saison.



KHL L'Avtomobilist prolonge sa série de victoire à Podolsk

Troisième victoire de suite pour l'Avtomobilist mais cette fois il s'est fait peur à Podolsk, qui soutire un nouveau point. Les visiteurs démarrent parfaitement le match et mènent tranquillement grâce à des buts de Spooner et Rasseïkin. Le Vityaz revient au début du dernier tiers, Ojamäki dévie dans le slot pour Indrasis qui débloque le compteur local. Un powerplay peu après relance complètement la partie, Ojamäki y va de son coup de canon pour égaliser. Le Vityaz accélère et passe devant, Kemilainen lance, Malykhin dos au but et chargé tombé, mais il parvient à dévier au vol et le palet finit au fond. Il ne reste plus guère de temps, l'Avtomobilist fonce au but, et sort son gardien. Tryamkin canonne de la bleue, le puck repoussé traîne devant l'angle ouvert, Belousov arrache l'égalisation dans les derniers instants. Podolsk surdomine la prolongation et obtient même une supériorité mais le jeune Galkin est imbattable. Finalement aux tirs au but c'est l'Avto qui l'emporte.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Chebykin (Dynamo Moscou)

** : Reid Boucher (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Marek Hrivik (Torpedo Nijni Novgorod)



