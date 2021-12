Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le Traktor franchit la neige Dans l'unique match de la journée, le Traktor l'emporte en Sibérie khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/12/2021 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 2-4



KHL Hyka et le Traktor l'emportent à Novossibirsk

Seule rencontre de la journée, Novossibirsk en forme reçoit le deuxième du général, le Traktor. Une bonne petite rencontre dans la conférence orientale. La partie démarre sur un bon rythme et petit à petit les locaux commencent à prendre le contrôle de la rencontre, poussés par leurs supporters. Les Ouraliens reculent et sont contraints à la faute, le powerplay sibérien s'installe et perce un premier trou dans la coque. Golubev dans l'axe lance, Garipov échoue à bloquer sous son bras et le palet traîne devant la cage, Pyanov reprend victorieusement (1-0).

Le Traktor revient fort au deuxième tiers et mitraille la cage locale. Le verrou sibérien finit logiquement par céder. Kapustin enfonce la défense et part seul en break, il perd son duel contre Krasotkin, mais le puck traîne devant l'angle ouvert, Abramov qui a suivit n'a plus qu'à le pousser dans la cage vide (1-1).

Le Sibir parvient à reprendre pied et les deux équipes se rendent coup pour coup. Une fois encore l'indisciplines des visiteurs va leur coûter cher. Jokipakka à la ligne bleue envoie un missile dans la cage ouralienne (2-1).

Tchelyabinsk récupère rapidement un jeu de puissance mais ne parvient pas à en profiter et le score en reste là jusqu'à la deuxième sirène. Le Traktor appuie sur le champignon au dernier tiers, une mauvaise relance de la défense locale, juste dans les jambes de Potapov permet à ce dernier d'égaliser sur un bon lancer du poigner (2-2).

Le pressing reste sur la cage de NSK, le Traktor presse pour tenter de prendre les commandes pour la première fois de la partie. Bailen de la bleue slape, le palet est dévié par les patins des défenseurs locaux et vient prendre à contre pied Krasotkin, battu (2-3).

Les locaux peinent à redresser la barre et semblent accuser le coup, le Traktor en profite pour essayer de tuer le match. Le Sibir plie et se fait prendre par la patrouille zebrée. En powerplay, Sedlak lance, le portier sibérien dévie dans l'angle droit, Hyka seul face au but grand ouvert n'en demandait pas tant pour pousser au fond (2-4).

La partie se complique pour Novossibirsk qui ne rend pas les armes et tentent de revenir au score, sans succès. Tchelyabinsk l'emporte et recolle à la première place, mais avec trois matchs d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomas Hyka

** : Valentin Pyanov

* : Lukas Sedlak



