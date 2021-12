Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les biens placés le restent Helsinki continue de truster la tête, le Severstal et le SKA suivent. Tous trois gagnent mais sans impressionner khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/12/2021 à 21:00 Tweeter

Helsinki : 2-3

Saint-Pétersbourg - Minsk : 2-1

Riga - Tcherepovets : 2-3



KHL Le Vityaz s'incline contre les Jokerit toujours leaders

Les Jokerit confortent leur place de leader en remportant une courte victoire contre le Vityaz. Pourtant les Finlandais ont bien démarré la partie. Profitant d'un powerplay très rapide, Kossila au premier poteau remet angle opposé pour Björninen qui ouvre la marque. Le leader continue de dominer séchement, Kivisto double la mise d'un coup de canon de la bleue. Les banlieusards ne parviennent pas à sortir du tunnel et encaissent un nouveau but avant la première sirène. Dans les ultimes secondes, le slap de Holm s'écrase contre la bande, ricoche et revient sur le portier, rebondit dans ses bottes et termine au fond. Le Vityaz se reprend au deuxième vingt et dès l'entame d'icelui, Rasskazov bat le portier sur un bon rebond. Helsinki laisse filer et les locaux parviennent à recoller dès la reprise du dernier vingt, Audette dévie vers Ojämaki qui colle au fond. Podolsk pousse de toutes ses forces jusqu'au bout mais ne parvient pas à égaliser.

Le Severstal retrouve la troisième place occidentale avec un succès difficile à Riga. Un doublé de Radil à permet aux Lettons de rester au contact de son adversaire. Vovchenko déjà buteur dans le match marque le tir au but vainqueur pour les sidérurgistes.

Saint-Pétersbourg remporte une petite victoire à domicile contre Minsk mais elle lui permet de se remettre en marche vers le haut de tableau. La défaite laisse les Biélorusses à portée de la zone rouge. Galimov ouvre le score en powerplay dès la deuxième minute de jeu. Les visiteurs font un bon deuxième tiers et parviennent à égaliser par Tedenby. Au dernier vingt, Gusev traverse toute la glace et son lancer troue le filet. Le SKA repasse devant et en a assez jusqu'au bout pour l'emporter.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

** : Nikita Gusev (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki)



