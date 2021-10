Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les bisons cavalent Minsk l'emporte encore et reprend la cinquième place, derrière le SKA encore vainqueur sans encaisser de but. A l'Est Magnitogorsk et Oufa engrangent des points khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/10/2021 à 21:00 Tweeter

Minsk : 3-4 ap

Saint-Pétersbourg - Iaroslavl : 1-0

Spartak Moscou - Magnitogorsk : 0-4

Sotchi - Oufa : 0-3



KHL Tedenby donne la victoire à Minsk

Minsk confirme avec une victoire précieuse et serrée dans le chaudron de Kazan. Malgré une très forte surdomination locale, le premier tiers s'achève sur un score de parité avec un but partout. Le contrôle du match des Tatars se poursuit au tiers médiant mais cette fois ils mènent la danse 3-2 grâce notamment à deux points de Safonov. Minsk refait enfin surface et parvient à égaliser au troisième acte grâce à Usov. Il faut une prolongation pour donner le nom du vainqueur, il ne faut que 15 secondes à Tedenby déjà buteur dans la partie pour contrer et donner la victoire aux Biélorusses, désormais cinquièmes.

Le SKA met fin à la remontée de Iaroslavl grâce à une victoire sur le plus petit des scores. Khusnutdinov a marqué l'unique but de la partie tandis que Johansson blanchit avec 21 arrêts.



KHL Magnitogorsk écrase le Spartak

Le Metallurg continue de cartonner et mène de loin la conférence orientale grâce à un nouveau tonitruant succès dans la capitale face au Spartak. Un match maîtrisé d'un bout à l'autre, une offensive très efficace avec quatre buteurs différents mais Currie, Zernov et Yakovlev comptent deux points dans cette partie. Olkinuora blanchit avec 29 parades.

Oufa retrouve la deuxième place après une victoire convaincante chez une Leopard à la dérive. Hartikainen compte deux points, Metsola n'a eu qu'à repousser 14 lancers pour blanchir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mattias Tedenby (Dinamo Minsk)

** : Lars Johansson (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Denis Zernov (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Kazan -: 3-4 ap- Iaroslavl : 1-0Spartak Moscou -: 0-4Sotchi -: 0-3confirme avec une victoire précieuse et serrée dans le chaudron de. Malgré une très forte surdomination locale, le premier tiers s'achève sur un score de parité avec un but partout. Le contrôle du match des Tatars se poursuit au tiers médiant mais cette fois ils mènent la danse 3-2 grâce notamment à deux points de. Minsk refait enfin surface et parvient à égaliser au troisième acte grâce à. Il faut une prolongation pour donner le nom du vainqueur, il ne faut que 15 secondes àdéjà buteur dans la partie pour contrer et donner la victoire aux Biélorusses, désormais cinquièmes.Lemet fin à la remontée degrâce à une victoire sur le plus petit des scores.a marqué l'unique but de la partie tandis queblanchit avec 21 arrêts.Lecontinue de cartonner et mène de loin la conférence orientale grâce à un nouveau tonitruant succès dans la capitale face au. Un match maîtrisé d'un bout à l'autre, une offensive très efficace avec quatre buteurs différents maisetcomptent deux points dans cette partie.blanchit avec 29 parades.retrouve la deuxième place après une victoire convaincante chez uneà la dérive.compte deux points,n'a eu qu'à repousser 14 lancers pour blanchir.*** : Mattias Tedenby (Dinamo Minsk)** : Lars Johansson (SKA Saint-Pétersbourg)* : Denis Zernov (Metallurg Magnitogorsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur