Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les extrêmes L'Avtomobilist remporte un match fou dans lequel 13 buts ont été marqués, dans l'autre rencontre Omsk s'impose sur le plus petit des scores khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/10/2021 à 21:00

Omsk : 0-1

Sotchi - Ekaterinbourg : 6-7 ap



KHL L'Avtomobilist domine Sotchi dans un match très offensif

Sotchi qui tente de remonter la pente reçoit Ekaterinbourg qui est bien calé dans le milieu de tableau oriental. La partie commence idéalement pour les locaux qui mènent 2-0 en cinq minutes. En a peine trois minutes son avance a disparue et l'Avtomobilist a égalisé. Sotchi reprend la main avant la première sirène, Glotov dépose une offrande au second poteau où Garayev pousse au fond. Profitant d'un powerplay, Shumakov égalise dès la reprise. Gurkin donne pour la première fois l'avantage aux visiteurs sur une nouvelle supériorité. A la moitié du match, Garayev égalise du revers. Le Leopard court vite et à quatre contre quatre, Glotov permet aux siens de reprendre les devants. Mais l'indiscipline coûte cher aux locaux et Cormier égalise en powerplay dans les derniers instants de la période. Le dernier tiers est disputé et équilibré. Khripunov un ancien de la maison, repique devant la cage depuis le bureau de Gretzky et donne l'avantage aux Ouraliens. A cinq minute de la sirène, Glotov lancé comme un obus égalise. Dans les dernières secondes de la prolongation, Shumakov en break donne la victoire à l'Avtomobilist. Dans ce match, Da Costa s'offre trois assistances.

L'Avangard poursuit sa série de victoires en l'emportant à Nijni Novgorod. Un unique but signé Gritsyuk qui convertit un rebond à la mi-match a suffit aux Sibériens. En effet, le héros du match, Hrubec repousse les 29 tirs locaux pour blanchir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shumakov (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Vasily Glotov (Leopard Sotchi)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

