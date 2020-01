Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les Jokerit ont le sourire Les Jokerit cartonnent, le Dynamo et le Lokomotiv assurent, le Vityaz se replace, Minsk gagne enfin. A l'Est Omsk et le Metallurg assurent, plus bas le Neftekhimik et le Traktor se relancent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/01/2020 à 21:00 Tweeter

Nijnekamsk : 1-2

Magnitogorsk - Ekaterinbourg : 3-2

Iaroslavl - Khabarovsk : 2-0

Tcherepovets - Minsk : 2-3

Nijni Novgorod - Tchelyabinsk : 1-6

Omsk - Vladivostok : 4-1

Dynamo Moscou - Pékin : 2-0

Spartak Moscou - Podolsk : 2-3

Helsinki - Saint-Pétersbourg : 6-0





Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Les Jokerit humilient Saint-Pétersbourg

Les Jokerit reprennent l'année 2020 avec un derby qui voit la réception de Saint-Pétersbourg. Le premier tiers équilibré ne donne pas de but. Joensuu en break à deux contre un, sert O'Neill qui ouvre la marque dans un grondement. Regin, plein axe double la mise dans la foulée. La partie s'emballe et Moses marque à son tour. Le SKA qui sombre multiplie les fautes et encaisse deux buts en infériorité dont un deuxième de Regin qui marquera trois points dans ce match. Helsinki enfonce le clou au dernier tiers avec un sixième but signé, Grant. Avec 19 arrêts, Kalnins blanchit. Triomphe du Jokerit, toujours quatrième, mais qui maintient la pression sur le podium. Saint-Pétersbourg subit sa plus lourde défaite de l'histoire en KHL.

Le Dynamo Moscou domine son sujet face au Red Star Kunlun, après un premier tiers vierge, Alekseev ouvre la marque sur un powerplay. Pulkkinen, la dernière recrue dynamisite, double la mise au dernier tiers. Bocharov blanchit avec 26 arrêts. Le Dynamo conforte sa troisième place, Pékin est en danger au milieu de tableau.

Le Lokomotiv l'emporte difficilement contre Khabarovsk qui voit sa série de victoires prendre fin. Un unique but signé Pääjärvi sur une assistance de Da Costa à la 55' avant un deuxième but en cage vide. Lazushin blanchit avec 27 arrêts.

Podolsk est à la relance et passe septième après sa victoire dans la capitale face au Spartak. Les Moscovites mènent la danse au premier tiers. Le Vityaz surdomine la période médiane et égalise. Moiseev donne la victoire en dernier vingt.

metallurg.ru Le Metallurg remporte le derby contre Ekaterinbourg

Magnitogorsk qui remonte reçoit Ekaterinbourg pour le derby de l'Oural. L'Avto domine nettement le premier tiers et Vasilievsky ouvre la marque d'un lourd slap de la bleue. Malmenés, les locaux tiennent et Kulyomin égalise même en powerplay. Le Metallurg fait l'effort au deuxième tiers, Kulyomin marque encore avant que Nestrasil ne creuse l'écart en powerplay. Les visiteurs reviennent au dernier vingt mais pas assez pour égaliser. Magnitka l'emporte et remonte au cinquième rang.

L'Avangard brille à domicile face à Vladivostok, encore une fois Shumakov s'illustre en marquant cette fois trois points. Omsk se rapproche de la première place mais avec 3 matchs de plus.

Le Neftekhimik démarre bien 2020 avec un succès remporté à Novossibirsk qui lui permet de se rapprocher des 8.

Tonitruant succès du Traktor sur la glace de Nijni Novgorod. Dans cette démonstration Sedlak et Bailen comptent trois points chacun, Avtsin deux. Malgré tout Tchelyabinsk reste bon dernier à l'Est.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Regin (Jokerit Helsinki)

** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

* : Nikolaï Kulyomin (Metallurg Magnitogorsk)



