Vladivostok - Oufa : 4-3 TAB

Pékin - CSKA Moscou : 0-3



hcadmiral.ru L'Admiral se rapproche des playoffs en dominant Oufa

L'Admiral battu séchement au premier match de ce back-to-back face à Oufa, espère rebondir car il est en grand besoin de points. Comme souvent, l'Admiral démarre bien et dispute un solide premier tiers. Vikharev dans le trafic, pressé par les défenseurs bachkirs, parvient à transmettre à Lalonde lancé comme une balle, il ouvre le score dans une clameur. Le Salavat Yulaev inverse la tendance et domine nettement la deuxième période, Jarkov contourne la cage remet dans le slot pour Kadeikin qui égalise. L'Admiral reprend le large au dernier tiers, Mersekin en contre emporte tout le monde avant de déposer une offrande au deuxième poteau pour Glazachev qui met au fond. Dans la foulée, Korostelyov double l'avantage local. Oufa pousse pour revenir, en vain, en dernière minute il sort son gardien. Soshnikov d'un lancer lointain profite que le gardien soit masqué pour rapprocher le scoreà 58 secondes de la sirène. Dans la foulée, Vladivostok est pénalisé. A six contre quatre, Oufa accélère encore, Burmistrov dans l'angle arrache l'égalisation. Aux tirs au but, c'est Bakos qui donne finalement la victoire à Vladivostok qui revient à deux points des séries.



Pour cause de coronavirus, le match ne se déroule pas à Pékin mais a été inversé et se joue à Moscou, chez le CSKA, une difficulté de plus pour le club chinois. Après un premier tiers nettement aux mains des Russes il n'y a pas de but marqué. La partie s'équilibre au tiers médiant, mais c'est là que les "locaux" font le break. Kempe et Shumakov trouvent la faille. Grigorenko ajoute un dernier but à la 44' tandis que Johansson repousse les 23 tirs chinois pour blanchir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Soshnikov (Salavat Yulaev Oufa)

** : Nikita Korostelyov (Admiral Vladivostok)

* : Lars Johansson (CSKA Moscou)



